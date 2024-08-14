О чем нужно знать в Медовый Спас, чтобы не привлечь несчастье: народные приметы на 14 августа

14 августа православные христиане отмечают первый из трех Спасов в 2024 году. Он носит название Медовый. О том, что можно и нельзя делать в этот немаловажный день, в материале Teleprogramma.org.
Что можно делать на Медовый Спас
Утро православные христиане начинали с посещения храма, где освещали мед, продукты из мака. Также просили об отпущении грехов. Особенно в это верили женщины. Медовый Спас считался днем отпущения «бабьих грехов», поэтому слабому полу якобы прощались все грехи.
В Медовый Спас, по народным приметам, пчелы завершают свою работу и готовятся к холодам. Мед к этому времени обычно уже созрел и пасечники начинали его собирать. Считалось, что если не собрать мед в этот день, то пчелы из соседних пасек прилетят и заберут его.
В этот день принято чествовать пасечников. Полагалось посетить пасеку, чтобы поблагодарить тружеников за их нелегкую работу.
Полагалось приготовить какие-то блюда из меда, однако не стоит забывать, что начался Успенский пост. Наши предки верили, что прежде чем съесть мед, нужно загадать желание — оно непременно сбудется.
Вторым названием Медового Спаса является Маковей. На Руси верили, что что мак, наравне с медом, обладает целебными свойствами и его обязательно нудно добавить в блюда в этот день.
Кроме того, если положить под подушку ребенку освященную в церкви маковую головку, она убережет малыша от сглаза.
Тем, кто не закрыл купальный сезон, полагалось искупаться в последний раз в этом сезоне. После уже точно вода будет цвести, и, искупавшись, можно серьезно заболеть. На Медовый Спас и вода считалась волшебной, она очищала душу от грехов, а тело от болезней.
Пасечники помогали нищим. Для этого отдавали нуждающимся порцию меда и делились освященными продуктами.
Обязательно готовили блюда с добавлением мака. Фото: freepik.com
Что нельзя делать на Медовый Спас
Кроме пасечников, никому не разрешалось работать 14 августа. Следовало отправиться в гости, чтобы отпраздновать Медовый Спас.
Однако шумное застолье устраивать нельзя, поскольку церковные праздники не для этого. Лучше отметить Спас в семейном кругу. Также не следует забывать, что начинался первый день поста, поэтому на стол следовало подавать только постные блюда.
Запрещено ругаться и сквернословить — все обязательно вернется сторицей.
Нельзя убирать в доме — скандалы поселятся здесь надолго.
Громкие крики в Медовый Спас тоже под запретом — так можно привлечь нечистую силу и черную полосу в свою жизнь.
Не рекомендуется даже мысленно желать людям зла — можно жестоко поплатиться за такое поведение.
Не стоит затевать ремонт или работать на стройке — день не подходит для труда.
Перелетные птицы чувствовали приближение осени. Фото: freepik.com
Приметы погоды
Считалось, что именно в Медовый Спас начинается настоящая осень.
Если розы уже отцвели — скоро придут холода.
Сильный ветер предвещает морозную зиму.
Птицы начали покидать свои гнезда и отправляются на юг — скоро ночи буду холодными.
Перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг — наступает время холодных ночей.
Если 14 августа идет дождь — следующим летом не будет пожаров.
Наши предки считали, что погода на Медовый Спас может быть непредсказуема. И по сей день существует поговорка: « У первого Спаса всего в запасе».
Именинники
Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей, Федор.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: