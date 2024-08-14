О чем нужно знать в Медовый Спас, чтобы не привлечь несчастье: народные приметы на 14 августа

14 августа православные христиане отмечают первый из трех Спасов в 2024 году. Он носит название Медовый. О том, что можно и нельзя делать в этот немаловажный день, в материале Teleprogramma.org.

Что можно делать на Медовый Спас

Утро православные христиане начинали с посещения храма, где освещали мед, продукты из мака. Также просили об отпущении грехов. Особенно в это верили женщины. Медовый Спас считался днем отпущения «бабьих грехов», поэтому слабому полу якобы прощались все грехи.

В Медовый Спас, по народным приметам, пчелы завершают свою работу и готовятся к холодам. Мед к этому времени обычно уже созрел и пасечники начинали его собирать. Считалось, что если не собрать мед в этот день, то пчелы из соседних пасек прилетят и заберут его.

В этот день принято чествовать пасечников. Полагалось посетить пасеку, чтобы поблагодарить тружеников за их нелегкую работу.

Полагалось приготовить какие-то блюда из меда, однако не стоит забывать, что начался Успенский пост. Наши предки верили, что прежде чем съесть мед, нужно загадать желание — оно непременно сбудется.

Вторым названием Медового Спаса является Маковей. На Руси верили, что что мак, наравне с медом, обладает целебными свойствами и его обязательно нудно добавить в блюда в этот день.

Кроме того, если положить под подушку ребенку освященную в церкви маковую головку, она убережет малыша от сглаза.

Тем, кто не закрыл купальный сезон, полагалось искупаться в последний раз в этом сезоне. После уже точно вода будет цвести, и, искупавшись, можно серьезно заболеть. На Медовый Спас и вода считалась волшебной, она очищала душу от грехов, а тело от болезней.

Пасечники помогали нищим. Для этого отдавали нуждающимся порцию меда и делились освященными продуктами.