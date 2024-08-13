Ни в коем случае не берите это в руки 13 августа: как не испортить себе жизнь в Евдокимов день

Фото: freepik.com

Наши предки считали, что в День Евдокима заговенья нужно веселиться от души.

Православная церковь 13 августа празднует День Евдокима Каппадокиянина. В народе день называется Евдокимово заговенье.

Teleprogramma.org рассказывает о народных приметах и поверьях этой даты.

Что можно делать 13 августа

13 августа у православных христиан последний день перед Успенским постом, поэтому люди ели скоромную пищу. С завтрашнего дня на столе могла быть только постная еда. Молодежь успевала повеселиться и устраивала гулянья, чтобы потом благочестиво держать пост. В День Евдокима все отдыхали и праздновали, чтобы вступить в двухнедельный пост и продержать его почти до конца августа.

В этот день заговаривали борону, чтобы в поле не сломалась. В огороде начинали сбор урожая репы, а также других овощей и ягод, которые к этому времени поспели. На Руси, когда еще не было картофеля, именно репа успешно заменяла этот продукт: ее варили, парили и запекали. Кстати, именно репа стала символом Евдокимова дня, поэтому еще его прозвали Репкиным.

В этот день наши предки просили о счастье и гармонии в семье, а супруги клялись в верности, а молодые устраивали смотрины.

Люди старшего поколения посещали могилы родных, устраивали поминки.

Считалось, что этот день подходит для черной магии, поэтому обязательно проводили защитные ритуалы, в том числе вязали на руку красную нить, смоченную в святой воде. Снимали нить только на следующий день и сжигали.

Репа считалась главным блюдом дня. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 13 августа

Наши предки придерживались определенных запретов 13 августа. Так считалось, что нельзя убирать дом, стирать и затевать ремонт. Потому что у домового в этот день был выходной и беспокоить его не рекомендовалось.

Не стоит в этот день работать — достаток и благополучие из дома уйдут.

Запрещено спорить, кричать и скандалить с близкими людьми — конфликт может приобрести глобальную форму.

Нежелательно никому отказывать в помощи, особенно если просит помочь родственник.

Запрещено хвастаться успехами — могут позавидовать и сглазить удачу.

Ни в коем случае нельзя брать деньги или вещи у незнакомцев из рук в руки или подбирать предметы на улице (они могут быть заговорены) — рискуете навсегда испортить себе жизнь.

Не стоит оставлять на столе грязную посуду — счастье уйдет из дома.

Не нужно надевать чужую вещь — можно повторить судьбу владельца.

Пересчитывать деньги на полу нежелательно — они могут закончиться.

Работать на Евдокима было запрещено. Фото: freepik.com

Народные приметы

Муравьи принялись заделывать вход в муравейник — будет дождь.

Пчелы утром улетели в поле — погода останется хорошей.

Сильный ветер в День Евдокима предсказывает снежную зиму.

Утренний туман быстро рассеялся — день будет ясным.

Листья резко на деревьях пожелтели — скоро придет осень.

Сухой день — ненастная осень.

Дождь 13 августа — зима станет мягкой.

Паутина летает — холодов пока не предвидится.

Гремит гром — осень будет долгой.

Именинники

Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

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