Ни в коем случае не берите это в руки 13 августа: как не испортить себе жизнь в Евдокимов день

Православная церковь 13 августа празднует День Евдокима Каппадокиянина. В народе день называется Евдокимово заговенье.
Teleprogramma.org рассказывает о народных приметах и поверьях этой даты.
Что можно делать 13 августа
13 августа у православных христиан последний день перед Успенским постом, поэтому люди ели скоромную пищу. С завтрашнего дня на столе могла быть только постная еда. Молодежь успевала повеселиться и устраивала гулянья, чтобы потом благочестиво держать пост. В День Евдокима все отдыхали и праздновали, чтобы вступить в двухнедельный пост и продержать его почти до конца августа.
В этот день заговаривали борону, чтобы в поле не сломалась. В огороде начинали сбор урожая репы, а также других овощей и ягод, которые к этому времени поспели. На Руси, когда еще не было картофеля, именно репа успешно заменяла этот продукт: ее варили, парили и запекали. Кстати, именно репа стала символом Евдокимова дня, поэтому еще его прозвали Репкиным.
В этот день наши предки просили о счастье и гармонии в семье, а супруги клялись в верности, а молодые устраивали смотрины.
Люди старшего поколения посещали могилы родных, устраивали поминки.
Считалось, что этот день подходит для черной магии, поэтому обязательно проводили защитные
Репа считалась главным блюдом дня. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 13 августа
Наши предки придерживались определенных запретов 13 августа. Так считалось, что
Не стоит в этот день работать — достаток и благополучие из дома уйдут.
Запрещено спорить, кричать и скандалить с близкими людьми — конфликт может приобрести глобальную форму.
Нежелательно никому отказывать в помощи, особенно если просит помочь родственник.
Запрещено хвастаться успехами — могут позавидовать и сглазить удачу.
Ни в коем случае нельзя брать деньги или вещи у незнакомцев из рук в руки или подбирать предметы на улице (они могут быть заговорены) — рискуете навсегда испортить себе жизнь.
Не стоит оставлять на столе грязную посуду — счастье уйдет из дома.
Не нужно надевать чужую вещь — можно повторить судьбу владельца.
Пересчитывать деньги на полу нежелательно — они могут закончиться.
Работать на Евдокима было запрещено. Фото: freepik.com
Народные приметы
Муравьи принялись заделывать вход в муравейник — будет дождь.
Пчелы утром улетели в поле — погода останется хорошей.
Сильный ветер в День Евдокима предсказывает снежную зиму.
Утренний туман быстро рассеялся — день будет ясным.
Листья резко на деревьях пожелтели — скоро придет осень.
Сухой день — ненастная осень.
Дождь 13 августа — зима станет мягкой.
Паутина летает — холодов пока не предвидится.
Гремит гром — осень будет долгой.
Именинники
Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.
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