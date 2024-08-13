Ни в коем случае не берите это в руки 13 августа: как не испортить себе жизнь в Евдокимов день

Православная церковь 13 августа празднует День Евдокима Каппадокиянина. В народе день называется Евдокимово заговенье.

Teleprogramma.org рассказывает о народных приметах и поверьях этой даты.

Что можно делать 13 августа

13 августа у православных христиан последний день перед Успенским постом, поэтому люди ели скоромную пищу. С завтрашнего дня на столе могла быть только постная еда. Молодежь успевала повеселиться и устраивала гулянья, чтобы потом благочестиво держать пост. В День Евдокима все отдыхали и праздновали, чтобы вступить в двухнедельный пост и продержать его почти до конца августа.

В этот день заговаривали борону, чтобы в поле не сломалась. В огороде начинали сбор урожая репы, а также других овощей и ягод, которые к этому времени поспели. На Руси, когда еще не было картофеля, именно репа успешно заменяла этот продукт: ее варили, парили и запекали. Кстати, именно репа стала символом Евдокимова дня, поэтому еще его прозвали Репкиным.

В этот день наши предки просили о счастье и гармонии в семье, а супруги клялись в верности, а молодые устраивали смотрины.

Люди старшего поколения посещали могилы родных, устраивали поминки.