Если сделаете это обычное дело 12 августа, потеряете все: народные приметы на Силин день

12 августа в народном календаре 12 августа — Силин день. Обычно этого дня все ближе становилась осень, погода портилась. Однако люди верили, что силы начинают прибавляться, поэтому сажали озимые, чтобы в будущем получить хороший урожай.
О запретах, традициях и приметах праздника рассказывает Teleprogramma.pro.
Традиции Силина дня
На Руси начинали сеять хлеб, поскольку считали, что он даст хороший урожай. Но начинать это делать должен был обязательно пожилой человек — говорили, что это на счастье.
Верили, что ночью по сараям бродят ведьмы и доят коров до смерти, поэтому обязательно запирали все двери, а ключи прятали.
В Силин день заготавливали веники для бани из осины, но старались их вешать отдельно от других — считалось, что, парясь с этими вениками, можно снять порчу.
Также на Руси верили, что 12 августа любой мужчина становится сильным и успешным, поэтому в этот день начинали новые дела, меняли работу, просили о повышении жалования.
Полезно бегать босиком по траве — можно прибавить себе здоровье.
День хорош для уборки, стирки, готовки.
Кроме того, приветствуются любые начинания — все пройдет очень удачно!
Урожай посеянного 12 августа хлеба должен был стать удачным. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 12 августа
Утром запрещено было надевать обувь, а тем более ходить в ней по траве — в противном случае можно серьезно заболеть. Раньше считалось, что трава в этот день обладает целебной силой, поэтому топтать ее грубыми подошвами не разрешалось.
Не стоит обрывать лопух — обманут, обведут вокруг пальца. Но если у человека болят суставы, и это строго необходимо для лечения, то рвать листья лопуха не возбранялось.
Тех, кто много ест 12 августа, ждут большие финансовые проблемы.
Пересаживать растения в Силин день не стоит, они могут погибнуть.
Не рекомендуется 12 августа покупать землю для пересадки растений, иначе они погибнут.
Нельзя оставлять дверь дома открытой, злые силы могут принести в жилище беду.
Не разрешалось оставлять открытыми двери, чтобы в дом не попали злые силы и не принесли в семью беды.
Стрижка волос 12 августа может лишить не только здоровья, но и удачи.
Лучше не пользоваться в этот день ножом, можно заболеть. Даже хлеб было принято ломать руками.
Ни в коем случае нельзя пересчитывать деньги — можно потерять все.
Нельзя лениться — проблемы начнут сыпаться на лентяев со всех сторон.
Считать деньги лучше в другой день. Фото: freepik.com
Приметы 12 августа
Насекомые очень навязчивы и кусают — будет дождь.
Перед рассветом мерцают звезды — ожидается пасмурная погода.
Сильный ветер предвещает ясную погоду на следующий день. Если в этот день насекомые кусаются, значит будет дождь.
Куры пытаются взлететь — ждите грозу.
Кошка развалилась и откинула хвост — жара придет.
В августе много гроз — осень будет затяжной.
Весь день пасмурно — три дня не будет дождя.
Именины 12 августа
Авдон, Авундий, Анатолий, Андроник, Аполлоний, Валентин, Геласий, Герман, Елима, Епенет, Ефив, Иоанн (Иван), Крискент, Лука, Максим, Муко, Олимпий, Павел, Пармений, Полихроний, Прокул, Сеннис, Сила (Силос), Силуан, Тимон, Хрисотель, Агна, Ангелина, Лукия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: