Если сделаете это обычное дело 12 августа, потеряете все: народные приметы на Силин день

12 августа в народном календаре 12 августа — Силин день. Обычно этого дня все ближе становилась осень, погода портилась. Однако люди верили, что силы начинают прибавляться, поэтому сажали озимые, чтобы в будущем получить хороший урожай.

О запретах, традициях и приметах праздника рассказывает Teleprogramma.pro.

Традиции Силина дня

На Руси начинали сеять хлеб, поскольку считали, что он даст хороший урожай. Но начинать это делать должен был обязательно пожилой человек — говорили, что это на счастье.

Верили, что ночью по сараям бродят ведьмы и доят коров до смерти, поэтому обязательно запирали все двери, а ключи прятали.

В Силин день заготавливали веники для бани из осины, но старались их вешать отдельно от других — считалось, что, парясь с этими вениками, можно снять порчу.

Также на Руси верили, что 12 августа любой мужчина становится сильным и успешным, поэтому в этот день начинали новые дела, меняли работу, просили о повышении жалования.

Полезно бегать босиком по траве — можно прибавить себе здоровье.

День хорош для уборки, стирки, готовки.

Кроме того, приветствуются любые начинания — все пройдет очень удачно!