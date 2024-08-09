Ни в коем случае не занимайтесь этим 9 августа: что нельзя делать в День Пантелеймона, чтобы не потерять все деньги

Святого Пантелеймона издавна почитают на Руси. День его памяти приходится на 9 августа. В народе этот день так и называют — Пантелеймонов.

Он прославился тем, что мог лечить людей, а однажды поднял на ноги совершенно безнадежного мальчика. Вылечил он его с помощью своей веры и молитвы. С того момента Пантелеймона прозвали Целителем, а верующие молятся ему об исцелении.

Этот святой считается покровителем медиков, а также солдат и военных.

О том, что нельзя делать, а какие традиции лучше соблюдать, в материале Teleprogramma.pro.

Традиции Дня Пантелеймона

К этому времени начинала поспевать капуста, поэтому хозяйки пекли с ней пироги. Выпечку ели сами и раздавали детям, путникам или нищим. Считалось, что пирог с капустой принесет взрослым удачу, а детям успех в учебе.

В этот день искали целебные травы в полях, считалось, что можно найти даже самые редкие. А потом весь год лечили с их помощью различные недуги.

В дом старались принести цветы подсолнуха, чтобы притянуть богатство.

Когда шел дождь, то старались набрать немного дождевой воды, чтобы умыться. Наши предки верили, что так можно избавиться от многих болезней и даже предотвратить их.

Существовал и специальный обряд на привлечение денег. Брали кочан капусты и ставили на ночь вокруг него 12 свечей. После того, как зажигали их, читали особый заговор, чтобы деньги всегда водились. Свечи тушили, а утром обязательно съедали капусту.

Был и любовный ритуал. Девушка, чтобы выйти замуж, клала под подушку на ночь любую мужскую вещь в качестве подарка для своего суженого. Если во сне за этой вещью приходил парень, то скоро девушка должна была выйти замуж.