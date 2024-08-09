Ни в коем случае не занимайтесь этим 9 августа: что нельзя делать в День Пантелеймона, чтобы не потерять все деньги

Святого Пантелеймона издавна почитают на Руси. День его памяти приходится на 9 августа. В народе этот день так и называют — Пантелеймонов.
Он прославился тем, что мог лечить людей, а однажды поднял на ноги совершенно безнадежного мальчика. Вылечил он его с помощью своей веры и молитвы. С того момента Пантелеймона прозвали Целителем, а верующие молятся ему об исцелении.
Этот святой считается покровителем медиков, а также солдат и военных.
О том, что нельзя делать, а какие традиции лучше соблюдать, в материале Teleprogramma.pro.
Традиции Дня Пантелеймона
К этому времени начинала поспевать капуста, поэтому хозяйки пекли с ней пироги. Выпечку ели сами и раздавали детям, путникам или нищим. Считалось, что пирог с капустой принесет взрослым удачу, а детям успех в учебе.
В этот день искали целебные травы в полях, считалось, что можно найти даже самые редкие. А потом весь год лечили с их помощью различные недуги.
В дом старались принести цветы подсолнуха, чтобы притянуть богатство.
Когда шел дождь, то старались набрать немного дождевой воды, чтобы умыться. Наши предки верили, что так можно избавиться от многих болезней и даже предотвратить их.
Существовал и специальный обряд на привлечение денег. Брали кочан капусты и ставили на ночь вокруг него 12 свечей. После того, как зажигали их, читали особый заговор, чтобы деньги всегда водились. Свечи тушили, а утром обязательно съедали капусту.
Был и любовный ритуал. Девушка, чтобы выйти замуж, клала под подушку на ночь любую мужскую вещь в качестве подарка для своего суженого. Если во сне за этой вещью приходил парень, то скоро девушка должна была выйти замуж.
С капустой существовал особый ритуал. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 9 августа
В полях работать в этот день запрещено — можно было навлечь пожары.
Гадать и заниматься черной магией строго запрещено — можно серьезно заболеть.
Работать тоже особо не рекомендуется — она не принесет ничего хорошего. Но и бездельничать не стоит, лучше заняться уборкой по дому или интеллектуальным трудом.
Нельзя отказывать другим в помощи — потом помощь потребуется вам, но ее не окажется.
Запрещено пересчитывать мелочь в кошельке — казалось бы, из-за этого обычного занятия можно потерять все деньги.
Брать взаймы или давать в долг нельзя — весь год будут преследовать проблемы в финансовом плане.
Сухие цветы не стоит держать дома — они принесут беду.
Холостякам нельзя гладить рубашки самим — так и придется остаться в одиночестве.
Стричься в этот день нельзя — не будет счастья в личной жизни, а также можно серьезно заболеть. Не следует стричься в этот день, можно лишиться здоровья и счастья в личной жизни.
Не стоит ссориться, так как помириться будет очень сложно.
Нельзя пересчитывать мелочь 9 августа. Фото: freepik.com
Приметы на 9 августа
Над землей низко летают жуки — будет тепло.
Утки кричат — накличут горе.
Кузнечики громко стрекочут — осадков не ожидается.
В капусте спрятался заяц — ждите прибыли.
Запели соловьи — погода останется хорошей.
Капустные качаны завиты — осень наступит рано и будет холодной.
Если муравьи начинают заделывать вход в муравейник — скоро может пойти дождь.
В радуге преобладает красный цвет — ожидается сильный ветер.
В стоге сена роются куры и индюшки — погода будет хорошей.
Весь день переменчивая погода — осень такая же будет.
Именинники
Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Пантелеимон, Платон, Савва.
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