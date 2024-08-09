Ни в коем случае не занимайтесь этим 9 августа: что нельзя делать в День Пантелеймона, чтобы не потерять все деньги

Фото: freepik.com

9 августа православные вспоминают святого Пантелеймона.

Святого Пантелеймона издавна почитают на Руси. День его памяти приходится на 9 августа. В народе этот день так и называют — Пантелеймонов.

Он прославился тем, что мог лечить людей, а однажды поднял на ноги совершенно безнадежного мальчика. Вылечил он его с помощью своей веры и молитвы. С того момента Пантелеймона прозвали Целителем, а верующие молятся ему об исцелении.

Этот святой считается покровителем медиков, а также солдат и военных.

О том, что нельзя делать, а какие традиции лучше соблюдать, в материале Teleprogramma.pro.

Традиции Дня Пантелеймона

К этому времени начинала поспевать капуста, поэтому хозяйки пекли с ней пироги. Выпечку ели сами и раздавали детям, путникам или нищим. Считалось, что пирог с капустой принесет взрослым удачу, а детям успех в учебе.

В этот день искали целебные травы в полях, считалось, что можно найти даже самые редкие. А потом весь год лечили с их помощью различные недуги.

В дом старались принести цветы подсолнуха, чтобы притянуть богатство.

Когда шел дождь, то старались набрать немного дождевой воды, чтобы умыться. Наши предки верили, что так можно избавиться от многих болезней и даже предотвратить их.

Существовал и специальный обряд на привлечение денег. Брали кочан капусты и ставили на ночь вокруг него 12 свечей. После того, как зажигали их, читали особый заговор, чтобы деньги всегда водились. Свечи тушили, а утром обязательно съедали капусту.

Был и любовный ритуал. Девушка, чтобы выйти замуж, клала под подушку на ночь любую мужскую вещь в качестве подарка для своего суженого. Если во сне за этой вещью приходил парень, то скоро девушка должна была выйти замуж.

С капустой существовал особый ритуал. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 9 августа

В полях работать в этот день запрещено — можно было навлечь пожары.

Гадать и заниматься черной магией строго запрещено — можно серьезно заболеть.

Работать тоже особо не рекомендуется — она не принесет ничего хорошего. Но и бездельничать не стоит, лучше заняться уборкой по дому или интеллектуальным трудом.

Нельзя отказывать другим в помощи — потом помощь потребуется вам, но ее не окажется.

Запрещено пересчитывать мелочь в кошельке — казалось бы, из-за этого обычного занятия можно потерять все деньги.

Брать взаймы или давать в долг нельзя — весь год будут преследовать проблемы в финансовом плане.

Сухие цветы не стоит держать дома — они принесут беду.

Холостякам нельзя гладить рубашки самим — так и придется остаться в одиночестве.

Стричься в этот день нельзя — не будет счастья в личной жизни, а также можно серьезно заболеть. Не следует стричься в этот день, можно лишиться здоровья и счастья в личной жизни.

Не стоит ссориться, так как помириться будет очень сложно.

Нельзя пересчитывать мелочь 9 августа. Фото: freepik.com

Приметы на 9 августа

Над землей низко летают жуки — будет тепло.

Утки кричат — накличут горе.

Кузнечики громко стрекочут — осадков не ожидается.

В капусте спрятался заяц — ждите прибыли.

Запели соловьи — погода останется хорошей.

Капустные качаны завиты — осень наступит рано и будет холодной.

Если муравьи начинают заделывать вход в муравейник — скоро может пойти дождь.

В радуге преобладает красный цвет — ожидается сильный ветер.

В стоге сена роются куры и индюшки — погода будет хорошей.

Весь день переменчивая погода — осень такая же будет.

Именинники

Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Пантелеимон, Платон, Савва.

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