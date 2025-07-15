Заболели огурцы? Просто разведите молочную сыворотку с водой: отличное средство

Вырастить хороший урожай огурцов — задача не из легких. Огурчики капризны, подвержены заболеваниям. Этот овощ нуждается в пристальном внимании и постоянном уходе. Стоит ослабить контроль — и можно лишиться урожая.
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Пораженные огурчики лучше изолировать от здоровых. Можно воспользоваться для лечения овощей химикатами. Но безопаснее, конечно же, народные методы.
Тем более они эффективны против большинства грибковых заболеваний. А именно они чаще всего и поражают огурцы в период плодоношения.
Отлично борется с грибковыми заболеваниями молочная сыворотка. Ее нужно развести в пропорции один к десяти с водой и обработать растения.
Прекрасное средство и раствор золы. Один килограмм золы нужно залить десятью литрами горячей воды, дать настояться сутки, затем добавить в раствор 50 граммов хозяйственного мыла и обработать огурцы.
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