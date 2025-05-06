Реанимируем клубнику после заморозков крапивой

У природы плохой погоды, конечно же, нет. Важно знать некоторые лайфхаки, с помощью которых можно нейтрализовать любые капризы майской погоды, например, в виде тех же заморозков.
Если вы вдруг не успели накрыть клубнику или, несмотря на ваши старания, кусты все равно подмерзли, не отчаивайтесь! Урожай спасти вполне можно. А поможет реанимировать клубнику крапива.
Для восстановления клубники опытный садовод Любовь Ледвянкина в беседе с изданием
Эта подкормка способна стимулировать рост корневой системы клубники, а это позитивно отражается на всем растении.
«Процесс брожения крапивного настоя выделяет углекислый газ, который, в свою очередь, ускоряет рост зеленой части куста», — отметила Любовь Ледвянкина.
Важно помнить еще об одном моменте, работая на даче или просто отправляясь на природу. Речь идет об активности клещей в этот период. Не забывайте о