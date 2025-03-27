Просто добавьте это в грунт для рассады томатов: урожай летом будете собирать ведрами

Декан агрономического факультета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор ПГАУ Александр Арефьев рассказал, что март и апрель — вполне подходящее время для посадки семян томатов на рассаду.

Какой же грунт идеален для томатов? По словам Александра Арефьева, он должен обладать всего тремя характеристиками. Они обязательно указаны на упаковке с грунтом.

«Самое главное, он должен быть питательным, влагоемким и иметь нейтральную кислотность. Именно эти критерии вам надо искать в описании грунта на его упаковке», — отметил Александр Арефьев.

По поводу того, что сегодня в магазинах предлагаются разные грунты для разных типов культур Александр Арефьев заметил, что это нечто иное, как уловка маркетологов. И обращать внимание при выборе стоит вовсе не на это.

Чтобы улучшить качество грунта, в него можно добавить биогумус, перепревший компост, перегной и самую обычную землю в пропорциях один к одному. И тогда томаты порадуют вас летом небывалым урожаем!

По материалам «АиФ»