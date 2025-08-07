Будут до самых морозов: просто подкормите огурцы этим

Хотите, чтобы на вашем столе были огурцы с вашей же дачи до самых холодов? Тогда следуйте этим несложным правилам. Ими поделилась опытная огородница Ирина Алексеева.

Значение сорта

В беседе с изданием Aif.ru , эксперт рассказала, на что обратить внимание. Конечно же, это сорт огурцов. Ведь не все способны плодоносить долго.

Выбирайте позднеспелые и длительно плодоносящие сорта. Вот их названия: 'Победитель', 'Феникс', 'Китайский жароустойчивый', 'Атлет F1' и 'Кураж F1'. Подходят и ремонтантные гибриды. Они образуют новые завязи даже в конце сезона.

Регулярный сбор урожая

Очень важно регулярно собирать урожай! В идеале огурцы нужно обрывать каждые два-три дня. Иначе они перерастают. А такие плоды отнимают силы у растения. Мешают формированию новых завязей.

Важно своевременно вносить подкормки. До середины лета используйте азотные удобрения. Это — раствор коровяка, куриного помета, травяной настой.

С июля переходите на калийно-фосфорные подкормки — золу, суперфосфат, монофосфат калия. В августе применяйте внекорневые подкормки. Опрыскивайте огурцы раствором мочевины и гумата калия.

Защита от вредителей

Для профилактики мучнистой росы и пероноспороза используйте молочную сыворотку с йодом или биопрепараты. При сильном поражении используйте медьсодержащие препараты.

В борьбе с тлей и клещами помогут мыльно-зольный раствор, настой чеснока и биологические препараты.

Омоложение кустов

Для стимуляции роста новых побегов проводите омоложение кустов. Удаляйте старые пожелтевшие листья. Нижнюю часть стебля обязательно присыпайте землей. Это нужно для образования новых корней.

Укладывайте плети на землю и пришпиливайте их. Это способствует росту боковых побегов. Прищипывайте главный стебель, если сорт не гибридный.

Правильный полив

Ближе к концу лета стоит позаботиться о защите растений от холода. Укрывайте растения агроволокном на ночь и мульчируйте соломой или перегноем. Это позволит сохранить тепло.

Поливайте только теплой водой. В жару поливайте каждый день или через день. А в августе — реже, но обильнее. Только так можно избежать грибковых заболеваний.