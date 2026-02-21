Всегда при деньгах: Тамара Глоба назвала самые богатые знаки зодиака

Известный астролог Тамара Глоба назвала четыре знака зодиака, которые умеют зарабатывать деньги. Их богатство связано не только с гороскоп, но и личными качествами. Кто же они, эти знаки?

Тельцы как лидеры

Лидером в сфере финансов Тамара Глоба называет Тельцов — при одном существенном условии. Если представитель этого знака не сковывает себя "мышлением скромного торговца" и всерьез ставит перед собой цель накопления капитала, он может достичь выдающихся результатов.

По словам астролога, именно Телец превосходит остальных в умении превращать идеи и ресурсы в реальные деньги.

"Телец — это знак капитала. Он умеет превращать материю в явление, монетизировать ее, накапливать и приумножать", — сделала акцент Тамара Глоба.

Смелые Козероги

Среди финансово успешных знаков Тамар Глоба также выделяет Козерогов. Они не страшатся длительного пути, способны формулировать цели и последовательно двигаться к ним, преодолевая препятствия. Если же Козерог выбирает творческую сферу, он может сделать ее востребованной и доходной.

Прагматичные Девы

Девы, по словам астролога, зачастую отличаются бережливостью и прагматичностью, умеют проводить анализ и вести подсчеты, однако порой им мешает чрезмерная осмотрительность. В какой‑то момент они могут отказаться от многообещающего дела, если не усматривают скорого дохода.

Вдохновляющие Овны

Овны, напротив, умеют зарабатывать благодаря личному обаянию и способности вдохновлять окружающих. Они воодушевляют людей своими идеями, но при этом во многом зависят от заинтересованности: если работа перестает увлекать, возможны внезапные спады.

Скорпионы и Рыбы похожи

Скорпионы, как отмечает Тамара Глоба, зарабатывают неравномерно: отрезки полного застоя способны резко сменяться значительным финансовым подъемом. Схожая картина и у Рыб — их доходы напрямую зависят от вдохновения и эмоционального фона.

Отдельно астролог упоминула Раков, которые при наличии деловой хватки могут достигать заметных успехов в бизнесе. Ради достижения цели они готовы пожертвовать даже тем, что им дорого, если осознают: это тормозит развитие.

Таким образом, по словам Тамары Глобы, знак зодиака определяет лишь возможности, а истинное богатство обусловлено устремлениями, чертами характера и готовностью человека использовать шансы, которые ему предоставляются.

По материалам шоу "Откройте, Давид!" на YouTube

А вы кто по гороскопу? С деньгами все хорошо у вас? Делитесь в комментариях.