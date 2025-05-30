Володина дала установку на 30 мая: пересмотр женских стереотипов

Астролог Василиса Володина в своем Telegram- канале поделилась прогнозом на пятницу, 30 мая. Она подсказала какой вектор нужно взять в этот день, чтобы провести его с наибольшей пользой для себя.

С утра и до 12:00 часов на небе будет все тот же затянувшийся конфликт между Луной и Венерой, который можно было наблюдать вчера. Этот период идеально подходит для того, что пересмотреть традиционные женские стереотипы.

"Думаем, есть ли у нас такие, и ломаем их", - добавила Василиса.

С 12:00 и до 23:00 часов — период Луны без курса: рутина и не более того. Лучше всего будет расслабиться и ни во что не вникать. Пусть все идет своим чередом. Проявлять активность стоит только в том случае, если ситуация неординарная.

С 23:00 и до полуночи Луна получит поддержку Сатурна. В этот период, уже на ночь глядя, можно строить глобальные планы. Например, подумать над целями и финансовыми ресурсами.