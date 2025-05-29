Володина дала совет на 29 мая: пробуем меньше угождать

Астролог Василиса Володина в своем Telegram- канале поделилась прогнозом на четверг, 29 мая. Она подметила, что в этот день будут остро ощущаться разногласия между Луной и Венерой. Но для некоторых задач данный период будет вполне удачным.

Самое время попробовать меньше угождать другим и сконцентрироваться на себе. Возникнет четкое понимание: нельзя непременно всем и во всем нравиться.

"Отказать в просьбе подруге, сестре, свекрови, если эта просьба напрягает. А еще найдите в сети фото знаменитостей без макияжа и фильтров, и перестаньте относиться с ужасом к несовершенствам собственной внешности: у кого их нет?" - подметила Володина.

Астролог советует с легкой душой побаловать себя в четверг. Пусть это будет доставка еды, поход в ресторан, отдых с друзьями. Главное, освободить себя от лишних хлопот. "Потому что не обязательно быть идеальной хозяйкой и примерной матерью. Долой надуманные стандарты!" - уточнила Василиса.