Важное предупреждение о 18 апреля от астролога Василисы Володиной: вот что может произойти

Астролог и телеведущая Василиса Володина ежедневно публикует в своем телеграм-канале прогноз на наступившие сутки.

Эта пятница, 18 апреля, если верить астрологии, сложится удачно, легко и радостно.

«С 10 до 15 часов день расцветает красками благодаря дружбе Солнца с Луной. Даже то, что казалось сложным и безынтересным, решается удачно и быстро», — написала Василиса Володина в своем телеграм-канале.

Астролог обещает, что все, что раньше казалось сложным, в эту пятницу решится легко и быстро. Это хорошее время для организации мероприятий, выступлений с докладами. Можно весело проводить время и блистать.

Вторая половина дня хороша для прогулок. А вот ближе к вечеру, предупреждает астролог, возможна нервозность, суета и возникновение неких неприятных моментов.