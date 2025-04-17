Астролог Василиса Володина сделала важное предупреждение: что случится 17 апреля

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина в своем телеграм-канале сделала важное предупреждение о 17-м апреля.

Если верить звездам, наступивший четверг будет не совсем простым.

«День, в который будет много шума и показухи, но мало удовлетворения и результата. Луна по-прежнему ссорится с Юпитером до 19 часов по московскому времени. В нас может проявиться либо внутренний самозванец, либо самодовольный наглец. С обоими надо найти общий язык и договориться», — предупредила Василиса Володина в телеграм-канале.

Астролог посоветовала в этот день избегать крайностей, быть терпимыми и уважительными к окружающим, замечать в себе те качества, за которые мы часто критикуем других.

Особенно внимательными нужно быть вечером.

«С 19 часов до конца дня Луна конфликтует с Венерой, а значит легкое внутреннее недовольство, раздражение будет ходить по пятам», — отметила Василиса Володина.

Старайтесь не спорить, если не хотите спровоцировать ссору. А вот для чего хорош этот день, так это для выстраивания личных границ.