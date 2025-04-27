Получено предупреждение от астролога Василисы Володиной: вот что запрещено делать в это воскресенье

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина в телеграм-канале сделала прогноз на 27-й день апреля, рассказав о его особенностях. По словам эксперта, это воскресенье, с точки зрения расположения планет, довольно горячий день.

С 10 утра и до пяти вечера Луна конфликтует с Марсом. Так что, если вы вдруг встали не с той ноги, выпускайте пар во время занятий спортом.

«Лучше всего — отправиться на пробежку или в спортзал и «выложиться» там до чувства усталости», — порекомендовала Василиса Володина в своем телеграм-канале .

Вечером нужно избегать стрессовых ситуаций и ни в коем случае не затевать выяснение отношений. Закончится плохо!

«С 17 до 23 часов — Луна «сжигается» Солнцем: контроль над эмоциями теряется очень легко. Откладываем выяснение отношений, потому что из-за мелочей можно всерьез поругаться», — добавила астролог.

После 23-х часов наступит удачное время для планирования завтрашнего дня или даже нового месяца. Составляйте списки дел, если, конечно, не уснете к этому моменту!