Гороскоп на неделю с 28 апреля по 4 мая для всех знаков зодиака

Май встретит нас с распростертым и объятиями. Настроение будет приподнятое, а в сочетании с нашей энергичностью это позволит нам добиваться целей легко и весело, почти играючи. Если вам давно хотелось исполнить какое-то желание, сейчас самое время!

Будет неделя отягощена сложностями или пройдет легко и приятно для всех знаков Зодиака, расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Телец

Тельцам рекомендуется не отвлекаться на ссоры и интриги, сейчас все силы нужно бросить на работу и внимание к деталям.

Любовь

Подумайте о том, чего хотите от отношений именно вы. Полезно побыть наедине с собой, может быть, даже сводить себя на свидание с собой любимым.

Финансы

Это время для отдыха и уединения. Не стесняйтесь потратить немного денег на себя, вы заслужили.

Здоровье

Совет тот же, что и на прошлой неделе: следите за питанием. Майские праздники часто провоцируют на излишества, а вам этого не надо.

Овен

Излишняя эмоциональность, донимавшая Овнов на прошлой неделе, отступит. И это просто прекрасно, потому что из состояния спокойствия вам гораздо легче будет принимать то, что все пойдет не по плану. Предстоит импровизировать. Прислушивайтесь к своей интуиции – она подскажет верные решения.

Близнецы

Близнецы, не верьте никому на слово – на этой неделе нужно руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй». У вас может случиться роман, у кого-то это будет роман с влиятельным человеком. Будьте в этих отношениях честны, не давайте ложных надежд и пустых обещаний.

Рак

Раки – известные любители на чем-нибудь зацикливаться. И почему-то чаще вы выбираете зацикливаться на плохом: сил нет, кругом проблемы, все плохо… На самом деле не все так плохо, как кажется. Сместите фокус внимания на хорошее, которого в вашей жизни сейчас немало, очень важно, чтобы вы его замечали и ценили.

Лев

Конец апреля – это удачный период для завершения самых разных дел. Это нужно, чтобы в начале мая вы могли погрузиться в новые проекты, не отвлекаясь на заботы столетней давности. У многих май начинается с выходных, но вам это точно не помешает сконцентрироваться на работе – именно это для вас сейчас важнее всего.

Дева

Педантичные Девы не выносят, когда дела выполняются как попало. И конечно, вы начинаете злиться и давить на окружающих. Выдыхайте – если сейчас давить на людей, они начнут сопротивляться. Вспомните, что вы – великолепные серые кардиналы. Деликатностью и дипломатичностью вы добьетесь желаемого гораздо быстрее.

Весы

У Весов новая задача – наладить отношения с коллегами. А если отношения хорошие – то улучшить их. Сделать это не так уж и сложно – помогите им там, где действительно требуется помощь, поговорите, выслушайте. А еще неплохо бы пообщаться в неформальной обстановке, например, на природе. Это будет полезно для всех.

Скорпион

Скорпионы по-прежнему на волне успеха. Это лучшая неделя, чтобы встречать большие перемены: заниматься новыми проектами, менять работу, открывать свое дело, переезжать. Все будет складываться удачно, от вас лишь требуется не сидеть сложа руки и действовать, пока фортуна на вашей стороне.

Стрелец

Стрельцы будут на взводе. Люди вокруг как будто сговорились вас раздражать. Конечно же, здравый смысл вам подсказывает, что это не так. И он совершенно прав. Чтобы сохранить душевный покой, если чувствуете, что разражаетесь, не ссорьтесь, а уходите. Вопрос решите потом, а сейчас важно сохранить нервные клетки.

Козерог

Козероги, если кто-то просит у вас помощи – помогите. Вам это не составит большого труда, а «плюсики в карму» заработаете. Также эта неделя потребует от вас усидчивости и скрупулезности в работе. А это то, в чем вы хороши. Благодаря внимательности вы не допустите ошибок в документации и избежите неприятностей от этих самых ошибок.

Водолей

Неделя у Водолеев пройдет весьма активно. Особенно интересной она будет у тех представителей знака, кто задумывается о радикальных переменах в рабочей сфере. Прислушивайтесь к интуиции, замечайте сигналы – с вами говорит сама вселенная, она подскажет, нужно ли что-то менять и в каком направлении идти дальше.

Рыбы

Звезды рекомендуют Рыбам график, который несколько противоречит производственному календарю. Дело в том, что в вашем случае первая половина недели подходит для отдыха и поездок на природу, может быть, даже для посещения санатория. А вторая хороша для домашних дел, уборки и перестановок. А как вы это реализуете, звезды не задумываются. Так что все в ваших руках.