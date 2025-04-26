О чем предупредила астролог Василиса Володина 26 апреля: полный расклад на эту субботу

Каждый день в своем телеграм-канале Василиса Володина предупреждает подписчиков о том, чем стоит заняться или же, от чего отказаться в конкретную дату.

Вот, что она рассказала о наступившей субботе, 26-м апреля. По словам Василисы Володиной, нас ждет отличный день. Луна в эти сутки мило общается с Юпитером. Так что, ничего не предвещает проблем.

Это время отлично подходит для решения вопросов образования и планирования путешествий.

«Если вы еще не решили, куда выбраться на майские или поехать в отпуск — вот он, шанс успеть найти интересные экскурсии, купить билеты, наметить культурную программу», — написала в телеграм-канале Василиса Володина.

Тем же, кто учится, можно заняться поисками стажировок, изучить расписание экзаменов, узнать новости о вступительной кампании в вузах.

Вечером можно заняться приятными делами.