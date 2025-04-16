Сделайте это именно 16 апреля: астролог Василиса Володина рассказала, как правильно провести эту среду

Астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале дает прогноз на каждый новый день. На этот раз она рассказала, для каких дел особенно хороша эта среда, 16 апреля.

Этот день она назвала невероятно амбициозным, идеальным для осуществления самых дерзких проектов и планов. В эту среду мы все больше, чем в другие дни, склонны доказывать, что мы лучше, сильнее, умнее, красивее и так далее.

«Самое время замахнуться на что-то масштабное, пока желание быть лучше подталкивает к новым, перспективным действиям. Но мечтая, не забываем про реальность, от которой стоит отталкиваться — для изменений ищем учителей, наставников, лучшие школы», — написала Василиса Володина.

Правда, сегодня, по словам астролога, высок риск потратиться в стремлении доказать другим свою крутость. Так что, будьте осторожны!