Астролог Бельская: с 16 ноября — социальные и природные катаклизмы, сложная ситуация с финансами

Ноябрь во второй половине принесет немало неприятных сюрпризов, рассказала астролог
Деловая активность во второй половине ноября спадет из-за торможения Меркурия с 16 ноября и его ретроградности с 26 ноября. В это время велика вероятность различных катаклизмов: от природных до социальных — ждем новостей о забастовках, погромах и бунтах.
Марс в последнем месяце осени тоже начнет притормаживать в огненном знаке Льва, перед переходом в ретроградное движение в начале декабря. Поэтому людям захочется проявлять активность, демонстрировать свои лидерские позиции.
А вот полнолуние 16 ноября в Близнецах под мощным воздействием Урана способно взбудоражить финансовую сферу. Возможны и потери, и крупные приобретения. Также в это время вероятны перебои с электроэнергией, проблемы с техникой, не исключены сбои в системе автоматизации, авиакатастрофы.
Венера в Козероге с 11 ноября может принести холод в любви и отношениях. Вместе с тем пары могут выйти к каким-то общим глобальным целям.
Юлия Бельская. Фото: предоставлено героем публикации
В последней декаде ноября ретроградный Меркурий принесет сбои и волнения, а также срывы поездок, потери, закрытие аэропортов, отмену договоренностей.
Аспект Меркурия и Юпитера повысит значимость литературы и международных контактов. Люди могут познать уникальные территории, увидеть прекрасные места в путешествиях, изведать новые площадки для общения.
Последняя неделя ноября станет отражением положения Солнца и Марса в Стрельце и Льве, что повысит динамичность жизни, возбудит интерес к спорту, путешествиям и отдыху. В то же время такое количество огня спровоцирует появление огня как в прямом, так и в переносном смысле. Вероятны пожары, действия, связанные с силой. Сохраняйте в данный период разум холодным, постарайтесь не поддаваться порывам импульсивности.
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