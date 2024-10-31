Астролог Бельская: с 16 ноября — социальные и природные катаклизмы, сложная ситуация с финансами

Ноябрь во второй половине принесет немало неприятных сюрпризов, рассказала астролог Юлия Бельская сайту Teleprogramma.org.

Деловая активность во второй половине ноября спадет из-за торможения Меркурия с 16 ноября и его ретроградности с 26 ноября. В это время велика вероятность различных катаклизмов: от природных до социальных — ждем новостей о забастовках, погромах и бунтах.

Марс в последнем месяце осени тоже начнет притормаживать в огненном знаке Льва, перед переходом в ретроградное движение в начале декабря. Поэтому людям захочется проявлять активность, демонстрировать свои лидерские позиции.

А вот полнолуние 16 ноября в Близнецах под мощным воздействием Урана способно взбудоражить финансовую сферу. Возможны и потери, и крупные приобретения. Также в это время вероятны перебои с электроэнергией, проблемы с техникой, не исключены сбои в системе автоматизации, авиакатастрофы.

Венера в Козероге с 11 ноября может принести холод в любви и отношениях. Вместе с тем пары могут выйти к каким-то общим глобальным целям.