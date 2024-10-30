Астролог Бельская: новолуние 1 ноября запустит программу очищения жизни от старого и ненужного

Как рассказала астролог
Именно новолуние поможет нам эффективнее поставить жизненные задачи и разглядеть те места, над которыми стоит поработать, которые важно усилить. Не исключено, что многие люди смогут именно в это время очистить свой жизненный путь от старого и ненужного.
В ноябре мы также будет ощущать на себе конфликтное влияние Марса. Из-за этого мы почувствуем беспокойство и испытаем некоторые помехи извне. Но не стоит отчаиваться! Ведь ноябрь – это также отличное время для активных и судьбоносных поступков.
С 1 по 3 ноября произойдет противостояние Марса с Плутоном, что повысит риск получения травм, усилит конфликтность и воинственные настроения. Вместе с тем в эти дни Венера и Юпитер помогут переключить внимание на поездки, путешествия, литературу, творчество, культурную жизнь и общение. Стоит лишь опасаться необоснованных трат и идеологических споров с близкими.
Юлия Бельская, астролог. Фото: предоставлено Ю. Бельской
Переключить внимание в эти дни помогут Венера и Юпитер, которые побудят к поездкам, путешествиям, пробудят интерес к литературе, творчеству, культурной жизни и обучению. Но в то же время эти планеты могут спровоцировать необоснованные траты или идеологические споры с родственниками.
С 4 ноября Марс и Меркурий вместе окажутся в знаках огненной стихии сразу на 2,5 месяца, что сделает наш жизненный путь более динамичным, подтолкнув к активной реализации намеченных планов и идей.
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