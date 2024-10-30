Астролог Бельская: новолуние 1 ноября запустит программу очищения жизни от старого и ненужного

Как рассказала астролог Юлия Бельская сайту Teleprogramma.org, ноябрь начнется с новолуния в знаке Скорпиона, обновив программу месяца.

Именно новолуние поможет нам эффективнее поставить жизненные задачи и разглядеть те места, над которыми стоит поработать, которые важно усилить. Не исключено, что многие люди смогут именно в это время очистить свой жизненный путь от старого и ненужного.

В ноябре мы также будет ощущать на себе конфликтное влияние Марса. Из-за этого мы почувствуем беспокойство и испытаем некоторые помехи извне. Но не стоит отчаиваться! Ведь ноябрь – это также отличное время для активных и судьбоносных поступков.

С 1 по 3 ноября произойдет противостояние Марса с Плутоном, что повысит риск получения травм, усилит конфликтность и воинственные настроения. Вместе с тем в эти дни Венера и Юпитер помогут переключить внимание на поездки, путешествия, литературу, творчество, культурную жизнь и общение. Стоит лишь опасаться необоснованных трат и идеологических споров с близкими.