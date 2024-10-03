Астролог назвал трех везунчиков месяца: успех рекой, любовь окружающих, благополучие и гармония

Астролог Виктор Богданов назвал три знака зодиака, которым повезет в октябре. Эксперт предоставил информацию эксклюзивно для сайта Teleprogramma.org.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Октябрь станет счастливым месяцем для Овнов. В этом месяце они приобретут неожиданные лидерские позиции, на которые их подтолкнут обстоятельства. В конце октября Овны в полной мере блеснут своими талантами, о которых даже не подозревали. Астролог посоветовал Овнам действовать нестандартно, тогда удача точно улыбнется им.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Октябрь будет приятным месяцем для представителей данного знака зодиака. Тельцы смогут отдохнуть от суетных дел и вкусить в полной мере те удовольствия, которые им близки. В жизни Тельцов могут возникнуть спонтанные проекты, которые в скором времени перерастут в что-то значимое, но для этого надо дать им шанс. Велика вероятность великолепных подарков от судьбы, не исключено, что они придут из прошлого.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В жизни Стрельцов в октябре начнется новый захватывающий этап. Представители данного знака будут ощущать большое желание идти вперед, благо энергии у них будет для этого предостаточно. Стоит воспользоваться этим приливом сил и взяться за проекты, которые вечно откладывались. Ждите неожиданных и судьбоносных встреч.