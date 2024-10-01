Каким будет октябрь 2024 года: с 10–14-го числа — финансовые и личные отношения на грани разрыва, прогноз Бельской

Астролог Юлия Бельская рассказала сайту Teleprogramma.org, каким будет октябрь 2024 года. Этот прогноз явно стоит прочитать, чтобы быть готовым ко многим переменам.

Данный месяц считается важным из-за солнечного затмения 2 октября в знаке Весов. Оно способно принести в нашу жизнь осенью глобальные изменения. Высока вероятность судьбоносных событий в личных, деловых и партнерских отношениях, в общественно важных процессах.

Влияние затмения способно затронуть знаменитых людей, изменить значимые союзы, а также их договоренности. В пределах нескольких недель до и после затмения могут разрешиться ситуации, сформированные еще весной 2024 года в период затмений в Овне, или события, заложенные еще 8–9 или 18–19 лет назад.

Именно в самый пик затмения, 1–2 октября, желательно расстаться с прошлым, не начинать новых дел и не принимать серьезных решений.

Меркурий в соединении с Солнцем в первых числах октября принесет за собой глобальный информационный поток и судьбоносные идеи. Могут стать заметны результаты перестроек, которые начинались в период ретро-Меркурия в августе.

Гармония Меркурия и Солнца с Юпитером в период с 5–8 октября и 10–14 октября обещает успешные поездки, переговоры, покупки, подарки и сделки. В эти периоды можно также завести удачные и нужные знакомства, выступить на значимых для вас конференциях и форумах, получить хорошую поддержку и запустить удачную рекламу себя и своих услуг.