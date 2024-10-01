Каким будет октябрь 2024 года: с 10–14-го числа — финансовые и личные отношения на грани разрыва, прогноз Бельской

Астролог
Данный месяц считается важным из-за солнечного затмения 2 октября в знаке Весов. Оно способно принести в нашу жизнь осенью глобальные изменения. Высока вероятность судьбоносных событий в личных, деловых и партнерских отношениях, в общественно важных процессах.
Влияние затмения способно затронуть знаменитых людей, изменить значимые союзы, а также их договоренности. В пределах нескольких недель до и после затмения могут разрешиться ситуации, сформированные еще весной 2024 года в период затмений в Овне, или события, заложенные еще 8–9 или 18–19 лет назад.
Именно в самый пик затмения, 1–2 октября, желательно расстаться с прошлым, не начинать новых дел и не принимать серьезных решений.
Меркурий в соединении с Солнцем в первых числах октября принесет за собой глобальный информационный поток и судьбоносные идеи. Могут стать заметны результаты перестроек, которые начинались в период ретро-Меркурия в августе.
Гармония Меркурия и Солнца с Юпитером в период с 5–8 октября и 10–14 октября обещает успешные поездки, переговоры, покупки, подарки и сделки. В эти периоды можно также завести удачные и нужные знакомства, выступить на значимых для вас конференциях и форумах, получить хорошую поддержку и запустить удачную рекламу себя и своих услуг.
Юлия Бельская, астролог. Фото: предоставила Ю. Бельская
С 5 октября Марс будет в петле, которая затянет многих из нас в активные события на ближайшие 6 месяцев. Эта петля сможет завершиться в несколько этапов, вплоть до мая следующего года.
На протяжении практически всего месяца люди будут чувствовать не самый приятный конфликт между Меркурием, Солнцем и Марсом в знаках Весов и Рака. Он способен подтолкнуть нас на помощь родителям и близким, на разрешение назревших домашних и семейных проблем. Многие захотят перемен как в духовном, так и в физическом плане (сделать ремонт). С 14 октября к этому аспекту подключится к тому же Плутон, поэтому возникнет вероятность крупных трат на жилье, работу, родителей. Кроме того, появится опасность операций, могут возникнуть проблемы с властными и финансовыми структурами.
При столь мощном влиянии Марса в течение всего октября важно придерживать эмоции, контролировать их, стараться не реагировать на нападки и соблюдать технику безопасности.
Весь месяц будет проходить под повышенной активностью водной стихии, в которой на протяжении всего октября будут находиться четыре планеты, а после 23 октября — пять, а это половина всех планет. Посему октябрь принесет в различных степенях эмоции и переживания, они могут быть как позитивными, так и не очень.
Вместе с тем гармония между Венерой, Марсом и Сатурном поможет нам удачно решить жилищные вопросы, включая аренду и ремонт, а также различные аспекты с родителями, близкими, семейные дела.
После 13–14 октября с переходом Меркурия в знак Скорпиона будет полезна коммуникация с психологами, астрологами, врачами и другими специалистами, способными оказать нам помощь.
Планеты подскажут нам правильный путь. Автор изображения: Андрей Ярошенко
Конфликт между Венерой и Ураном с 10–14 октября может принести шоковые новости в любовной сфере, деньгах и партнерстве, неадекватные действия окружающих и аварийные ситуации. Рекомендуется избегать случайных романов, необдуманных покупок, приобретения новых средств по уходу и делать косметологические процедуры, а финансовые и личные отношения могут быть на грани разрыва.
Полнолуние в Тельце 17 октября с сильным влиянием Марса и Плутона может спровоцировать всплеск конфликтности и агрессии. Стоит удерживать себя от импульсивных решений и покупок, избегать мест большого скопления людей.
С 18 октября с переходом Венеры в оптимистичный знак Стрельца нас будут окружать хорошие новости, связанные с поездками, путешествиями и учебой, а также улучшение здоровья и финансовой ситуации и приятное общение с друзьями из других стран.
С 23 октября Солнце перейдет в знак Скорпиона и жизнь наша станет более закрытой, могут появиться неприятные новости в сферах здоровья и финансов.
Конфликт между Меркурием и Ураном 28–31 октября может спровоцировать неожиданный сбой в работе банков, совершении платежей и покупок. Может быть причинен вред имуществу или автомобилю, поэтому не стоит торопиться с решениями и превышать скорость на дороге, а также приобретать гаджеты, технику или телефоны.
Этот месяц достаточно непростой и напряженный, как и следующие два, завершающие этот год. Поэтому стоит запастись терпением и силами, а также планировать важные дела и покупки, следуя рекомендациям астролога, — так вы снимите градус внутренней напряженности и не «наломаете» дров, которые могут аукнуться вам в будущем своими неприятными последствиями.
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