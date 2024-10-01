Остался один день до солнечного затмения: что можно и нельзя делать 1 октября

1 октября — это сложный день, мы приближается к новолунию и солнечному затмению. У нас могут быть перепады настроения, вспышки и угасание активности. Люди начнут ощущать подавленность, проявлять вспыльчивость. Об этом сайту Teleprogramma.org рассказала ведический астролог Анна Дудчик .

Этот день точно не подходит для важных дел и начинаний, все, что можно отложить, откладываем до окончания коридора затмений.

«Такое время нужно просто пережить. И чтобы это было максимально комфортно, я рекомендую много двигаться, заниматься спортом, побольше времени проводить на свежем воздухе. Отлично гармонизируют состояние водные процедуры, а также любые духовные практики», — советовала астролог.

Есть риск стать агрессивными, горделивыми и вспыльчивыми. Чтобы не возникало конфликтов с окружающими, Анна Дудчик рекомендовала в это время внимательно следить за своим состоянием, стараться сохранять спокойствие, своевременно уединяться и приводить свое внутреннее состояние в порядок.