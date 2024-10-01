Когда в октябре лучше всего записаться в салон красоты: лунный календарь стрижек, окрашивания и маникюра

Люди давно заметили, что фазы Луны влияют на рост волос и ногтей. Специально для читателей сайта Teleprogramma.org мы подготовили с ведическим астрологом Татьяной Забелло календарь с указанием максимально благоприятных дней в октябре для наведения красоты в салоне.

Итак, самыми благоприятными днями во втором месяце осени для стрижек и окрашивания волос являются: 5, 12, 13, 14, 17 (с 15 часов 30 минут) октября, 21–24, 29 (с 16 часов) октября.

Совершенно не подходят для стрижек и окрашивания следующие даты октября: с 1 по 4 октября, 6, 9 (до 11 часов утра) октября, 16 октября (до 18 часов), 20 и 22 октября.

Обязательно запишитесь на маникюр или педикюр с 6 по 9 октября, с 13 по 15 октября, 17 октября (с 15 часов 30 минут), с 20 по 23 октября, а также с 27 по 29 октября.

Совсем неподходящие дни: с 1 по 4 октября, а также 11 и 25 октября.