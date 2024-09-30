Запомните это время 30 сентября — 16 часов 38 минут: завершите дела до этого часа, очень эмоциональный день

30 сентября, понедельник, — день очень эмоциональный, особенно этому будут подвержены женщины. Об этом сайту Teleprogramma.org рассказала ведический астролог Анна Дудчик .

«Предлагаю сегодня заниматься делами насущными, а важные шаги и решения отложить до лучших времен», — советовала собеседница издания.

Она также рекомендовала все текущие дела лучше завершить до 16:38 (время московское). Это лучшее время для любого творчества, будь то написание картины или приготовление еды. Также хорошее время для того, чтобы заняться порядком и красотой. Так что постарайтесь насладиться ежедневными простыми делами, часто именно от них во многом зависит и наше общее состояние.