Осталось два дня до солнечного затмения: что ни в коем случае нельзя делать для дурной судьбы

Как провести 30 сентября, чтобы день и последующее время были благоприятными? С этим вопросом сайт Teleprogramma.org обратился к ведическому астрологу Татьяне Забелло .

Эксперт заметила, что буквально через два дня — в среду, 2 октября, — случится солнечное затмение. По словам Татьяны Забелло, за два дня до него и два дня после затмения нельзя начинать важные дела, эта затея просто обречена на провал.

Поэтому оглянитесь по сторонам и осознайте, сколько рутинных дел у вас накопилось, займитесь ими. Это будет благоприятно для вашего жизненного пути. А нечто серьезное отложите на тот период, когда закончится «коридор затмений», то есть спустя два дня после солнечного затмения.