Незаменимые: каким знакам зодиака придется разрываться между родными и самим собой 1 октября

Галина Янко назвала 1 октября благоприятным днем для того, чтобы показать свою отзывчивость и ответственность. Сегодня вам предстоит уделить много времени заботе о близких людях, возможно, придется пожертвовать своими планами ради помощи другим. Важно сохранять баланс между собственными потребностями и поддержкой окружающих.

Близнецы

Сегодня может потребоваться решить множество мелких бытовых вопросов для родных, что отнимет немало энергии. Постарайтесь не забывать о себе, планируйте отдых и не берите на себя слишком много.

Девы

Вам придется проявить терпение и заботу, особенно по отношению к старшим членам семьи. Это хорошее время для того, чтобы обсудить накопившиеся вопросы и помочь в решении давно назревших проблем. Однако не забывайте и о своем самочувствии, распределяйте силы разумно.

Скорпионы

Вы можете столкнуться с неожиданными просьбами о помощи со стороны друзей или коллег. Окажитесь готовы предложить свою поддержку, но не позволяйте чужим делам полностью захватить ваше время. Найдите баланс между заботой о других и собственными обязанностями, иначе к концу дня можете почувствовать истощение.