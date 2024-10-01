Незаменимые: каким знакам зодиака придется разрываться между родными и самим собой 1 октября

Близнецы
Сегодня может потребоваться решить множество мелких бытовых вопросов для родных, что отнимет немало энергии. Постарайтесь не забывать о себе, планируйте отдых и не берите на себя слишком много.
Девы
Вам придется проявить терпение и заботу, особенно по отношению к старшим членам семьи. Это хорошее время для того, чтобы обсудить накопившиеся вопросы и помочь в решении давно назревших проблем. Однако не забывайте и о своем самочувствии, распределяйте силы разумно.
Скорпионы
Вы можете столкнуться с неожиданными просьбами о помощи со стороны друзей или коллег. Окажитесь готовы предложить свою поддержку, но не позволяйте чужим делам полностью захватить ваше время. Найдите баланс между заботой о других и собственными обязанностями, иначе к концу дня можете почувствовать истощение.
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