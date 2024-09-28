Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября для всех знаков зодиака

Эта неделя не годится для важных дел – первую скрипку будет играть солнечное затмение, которое состоится 2 октября и окажет влияние на всю неделю. Это не значит, что случится что-то ужасное, это значит, что эмоции будут зашкаливать, а важные решения лучше принимать с холодной головой.

Как это повлияет на каждый знак Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro. Гороскоп от Евгении Ан .

Весы

Неделя принесет вам перемены. Завершается очередной цикл вашей жизни – и начинается новый. И это к лучшему.

Любовь

Вас может затянуть в тайный роман или любовный треугольник. По началу это покажется интересным, но в перспективе принесет одни проблемы. Постарайтесь этого избежать.

Финансы

Куйте железо пока горячо – возможности улучшить свое финансовое положение будут самые богатые. Главное, не забывайте об осторожности и все проверяйте.

Здоровье

Буря эмоций – штука энергозатратная. Так что выдыхайте, медитируйте, успокаивайтесь. И гуляйте – это прекрасное средство для снятия стресса. И совершенно бесплатное.

Овен

Овнам надо собраться и взять себя в руки – время предстоит не из легких, ведь сейчас вы закладываете фундамент для будущих больших дел. Так что проявите терпение и спокойствие, будьте внимательны к деталям. Возможно, это не самая сильная ваша сторона, но нужно постараться.

Телец

Если у вас есть цель, сейчас нужно обязательно двигаться к ней. Лучше всего бежать, но можно и ползти, главное, что-то делать. Хотя бы лежать в ее направлении. А когда что-то идет не по плану – не паникуйте, сохраняйте невозмутимость и уверенность в своих силах. Все у вас получится.

Близнецы

Близнецам по плечу любые сложные задачи. В вас бушует энергия, и важно направить ее в правильное русло. Если у вас есть дела, к которым раньше было страшно подступиться – беритесь за них сейчас, вы даже не заметите, как легко и быстро с ними справитесь. Можно отправиться в путешествие, на которое прежде вы не решались.

Рак

Тонкая душевная организация Раков подвергнется испытаниям – с вашей точки зрения, на этой неделе окружающие будут вести себя чересчур вызывающе. Не принимайте это на свой счет, просто такая неделя. Считайте это тренировкой – вы сможете прокачать умение оставаться уравновешенными в любой ситуации.

Лев

На Львов эта всеобщая эмоциональность окажет неожиданное действие – в вас проснется неистовая жажда творить. Не сопротивляйтесь ей, поддайтесь творческому порыву и изобретите что-нибудь эдакое. Главное, сразу придумывать, где это ваше творение можно применить, чтобы оно еще и пользу вам приносило, а не только удовольствие от творчества.

Дева

Дев ожидает на удивление спокойная неделя. Заканчивайте дела, которые не успели доделать на прошлой неделе, и предавайтесь отдыху, приятному общению, уютным посиделкам в кругу любимых людей. Это окажет умиротворяющее влияние и на вас, и на ваших издерганных близких.

Скорпион

Совет для Скорпионов: замедляйтесь. Не рвитесь в бой, придержите свой острый язык. Вы набрали за последнее время большую скорость, но жить в таком бешеном ритме продолжительный период не слишком полезно для здоровья – и физического, и психологического. Пора взять тайм-аут.

Стрелец

Вы долго копили идеи, думали о том, как воплотить их в жизнь, строили планы. Что ж, пора! Время ожидания завершилось, наступила ваша любимая фаза – фаза активных действий. Только не спешите, чтобы не наделать ошибок. Подходите ко всему вдумчиво и с умом.

Козерог

Козерогам не слишком понравится царящий вокруг хаос. Встречи могут отменяться, переговоры срываться, сделки откладываться… К тому же период травмоопасный и нужно воздерживаться от любого риска, даже если это ваш способ снимать стресс. Все это учит вас принятию и философскому отношению к происходящему.

Водолей

К Водолеям заявится человек из прошлого и скажет или сделает что-то такое, что вы можете пересмотреть свое к нему отношение. Очень важно хорошо присмотреться к человеку и к происходящему и оценить, во благо эта встреча или не к добру. И исходя из этого действовать.

Рыбы

Слишком много всего происходило последнее время, и Рыбы честно заслужили передышку. Подводите итоги, анализируйте, проводите работу над ошибками. Если захочется перемен – меняйте мир вокруг и меняйтесь сами. Это хорошая идея, которая сделает вас счастливее.