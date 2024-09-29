Если вам станет плохо 29 сентября, не удивляйтесь: энергии дня тяжелые, будет неспокойно на душе

Прогноз поможет выстроить день правильно. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Постарайтесь в это воскресенье сохранять спокойствие.

29 сентября станет для многих временем настоящих испытаний. Ведический астролог Анна Дудчик предупредила читателей сайта Teleprogramma.org о том, что энергии этого дня очень тяжелые.

Может быть подавленное состояние и физические недомогания. День не подходит для важных дел и начинаний.

Сегодня очень легко впасть в гордыню и злость, обидеть окружающих, также может быть неспокойно на душе.

«Это день, который нужно просто пережить. И чтобы это было проще, я советую больше времени провести на улице, на свежем воздухе, уделить внимание чистоте, выбросить что-то старое, разобрать какие-нибудь залежи, провести процедуры очищения, религиозные обряды.

И давайте постараемся не быть сегодня диктаторами, а помнить про уважение к другим людям», — рекомендовала астролог.

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