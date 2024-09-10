Травмы, разрушения, неприятности: чем еще удивит 10 сентября — сложные энергии будут витать в атмосфере

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала Teleprogramma.org , как сложится 10 сентября.

В этот день нас могут преследовать мелкие неприятности и разрушения, также возможны травмы. В связи с этим астролог рекомендовала беречь себя, избегать экстрима и высоких скоростей. К небольшим неприятностям желательно относиться философски и не расстраиваться, а где-то выносить уроки из происходящего, чтобы избежать повторения в дальнейшем.

Энергии у нас будет много, и чтобы она не вылилась в ссоры и скандалы, Анна Дудчик предложила направлять ее в мирное русло — в занятия спортом, планирование домашних дел, мелкий ремонт.

Расслабиться и привести состояние в порядок поможет музыка.

«Включайте любимые композиции, и пусть день пройдет легко и приятно!» — посоветовала нашим читателям астролог.