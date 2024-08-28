Как пройдет последний день ретроградного Меркурия 28 августа: вы удивитесь, но денежная энергия будет мощной

Многие из нас ждали 28 августа с нетерпением, ведь это последний день ретроградности Меркурия. Как пройдет эта среда, Teleprogramma.org рассказала ведический астролог Анна Дудчик .

По словам эксперта, 28 августа — удачный и продуктивный день, когда все будет получаться.

Благоприятны любые финансовые операции и дела, связанные с документами. Единственный момент, который надо учесть — все важные дела необходимо закончить до 13 часов 22 минут (по московскому времени).

После этого часа к нам придет энергия хаоса и может смешать наши планы. Зато вторая половина дня очень хорошо подходит для общения, переговоров, поездок, перемещений, путешествий.

«Очень рекомендую провести какое-то время на природе, на свежем воздухе и среди зелени, это даст нам дополнительные силы», — посоветовала астролог.