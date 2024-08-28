Запомните эти цифры — 13.20: в это время 28 августа начинает действовать особая энергия, откажитесь от старого

Ведический астролог
До 13 часов 20 минут символом дня будет «напиток бессмертия» или «ткач». Астролог рекомендует до этого часа выполнять следующие действия: начинать лечение, обучение, собирать травы, изготавливать отвары, покупать или шить одежду, приобретать духи, заниматься творчеством, менять место жительства, общаться, строить планы, торговать.
После 13 часов 20 минут символ дня — «слеза» или «алмазный инструмент».
Подходящая деятельность: соревнования, начало конфликта, жесткие действия (рубка деревьев, снос, разрушение), отказ от старых вещей и привычек, уединение (медитация).
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