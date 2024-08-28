Запомните эти цифры — 13.20: в это время 28 августа начинает действовать особая энергия, откажитесь от старого

Ведический астролог Татьяна Забелло поведала изданию Teleprogramma.org , как правильно организовать свой день 28 августа с точки зрения астрологии. Эта среда будет не самой простой, но ее можно выстроить так, что ваша судьба станет более счастливой, а жизненный путь — направлен в нужное русло.

До 13 часов 20 минут символом дня будет «напиток бессмертия» или «ткач». Астролог рекомендует до этого часа выполнять следующие действия: начинать лечение, обучение, собирать травы, изготавливать отвары, покупать или шить одежду, приобретать духи, заниматься творчеством, менять место жительства, общаться, строить планы, торговать.

После 13 часов 20 минут символ дня — «слеза» или «алмазный инструмент».

Подходящая деятельность: соревнования, начало конфликта, жесткие действия (рубка деревьев, снос, разрушение), отказ от старых вещей и привычек, уединение (медитация).