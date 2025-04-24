День не из легких: астролог Володина сделала важное предупреждение о 24-м апреля — в чем опасность?

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина ежедневно в своем телеграм-канале рассказывает, чего ждать от того или иного дня.

Так, 24 апреля она предупредила о том, что день сложится непросто для тех, кто занимается своей карьерой, бизнесом или же стремится выступать на публике.

Василиса Володина объяснила, по какой причине это происходит. Так расположены небесные светила в 24-й по счету день апреля.

«До 18 часов по московскому времени Луна с Юпитером смотрят в разные стороны, что не добавляет нам уверенности в себе», — отметила Василиса Володина в своем телеграм-канале.

Астролог порекомендовала преодолевать свои страхи, скромность и стеснительность. По-другому своих целей просто не добиться.

Василиса Володина отметила, что после 18 часов Луна будет напряжена Сатурном. В этот период стоит попробовать от чего-то отказаться.