День не из легких: астролог Володина сделала важное предупреждение о 24-м апреля — в чем опасность?

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина ежедневно в своем телеграм-канале рассказывает, чего ждать от того или иного дня.
Так, 24 апреля она предупредила о том, что день сложится непросто для тех, кто занимается своей карьерой, бизнесом или же стремится выступать на публике.
Василиса Володина объяснила, по какой причине это происходит. Так расположены небесные светила в 24-й по счету день апреля.
«До 18 часов по московскому времени Луна с Юпитером смотрят в разные стороны, что не добавляет нам уверенности в себе», — отметила Василиса Володина в
своем телеграм-канале.
Астролог порекомендовала преодолевать свои страхи, скромность и стеснительность. По-другому своих целей просто не добиться.
Василиса Володина отметила, что после 18 часов Луна будет напряжена Сатурном. В этот период стоит попробовать от чего-то отказаться.
«Например, от нереалистичных требований к себе, партнеру, начальнику, от ненужных трат или невыгодных предложений?» — заключила Василиса Володина.