Важная информация о 23-м апреля: астролог Василиса Володина предрекла самое главное событие дня

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина в телеграм-канале делает прогноз на каждый новый день. Рассказала она и о том, каким выдастся 23 по счету день апреля.

По словам Василисы Володиной, первая половина дня сложится сама собой. Она будет достаточно легкой и гармоничной. Это хорошее время для того, чтобы заняться тем, что нравится нам самим, а не начальнику, мужу, детям или свекрови.

А вот со второй половиной дня все, увы, не так радужно и радостно. Если с утра гармоничный цикл образовывали Луна и Солнце, то во второй за дело принимается Юпитер.

«С 14 часов — Юпитер будет слегка «гневаться». Возможны уколы самолюбия, чувство зависти к более успешным людям. Не забываем, что у любого успеха есть «изнанка», которую не принято демонстрировать», — сделала акцент Василиса Володина.