Что ни в коем случае нельзя делать в эту пятницу: астролог Василиса Володина дала полный расклад на день

Ежедневно в своем телеграм-канале астролог Василиса Володина дает советы тем людям, которым важно сверять свои планы и действия с движением небесных светил.

Что касается этой пятницы, 25 апреля, то Василиса Володина назвала ту категорию людей, у которых хорошо пойдут дела в финальный денб рабочей недели.

«С 10 утра до 15 часов по московскому времени Луна получит подзарядку от Марса: дела пойдут хорошо у тех, кто проявит активность, решительность, прямолинейность и не станет ничего откладывать на потом», — написала Василиса Володина в своем телеграм-канале.

Ни в коем случае в этот день нельзя юлить и хитрить. Зато приветствуется искренность, отстаивание личных границ, приложение усилий для достижения целей.

Рекомендуется еще и интеллектуальная работа. Этот день хорош для написания отчетов, прослушивания вебинаров. А вечером можно уже и расслабиться. Пятница все-таки!