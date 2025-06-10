Большие перемены по гороскопу: Тамара Глоба предзнаменовала удачу в июне этим знакам зодиака

Астролог Тамара Глоба в ВК Видео сделала прогноз для всех знаков зодиака на июнь. Кому же особенно повезет в первый месяц лета? Июнь будет удачным для представителей некоторых знаков зодиака.

Овны

Овнам звезды сулят в июне высокую активность и динамичный отдых. Положительные перемены произойдут дома. Возможно, это будет ремонт квартиры или покупка новой мебели.

Тельцы

Для Тельцов июнь станет месяцем важных шагов. Повезет тем, кто будет сдавать экзамены. Хорошо сложится все и у тех, кто намерен поступать учиться.

А еще Тельцы могут планировать рождение ребенка.

"Хорошее время для беременности и зачатия", — отметила Тамара Глоба.

Близнецы

Близнецов тоже можно назваться счастливчиками июня. Перед ними откроются новые перспективы. Проекты, за которые возьмутся Близнецы, принесут прибыль.

Удастся Близнецам уйти от негатива и обернуть все в свою пользу.