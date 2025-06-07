Гороскоп на неделю с 9 по 15 июня для всех знаков зодиака

На этой неделе мы будем общительны, настроены на творчество и немного ленивы. Когда не хочется активных действий, а тратить время попусту жалко – самое время заняться планированием. Ставим цели и продумываем, какие шаги для реализации потребуется сделать. А еще можно отправляться в небольшие поездки, это принесет удовольствие.

Где нам повезет, а где лучше подстелить соломки – подскажет Teleprogramma.org.

Близнецы

Близнецы на многие вещи посмотрят словно другими глазами. Это вызовет у вас некоторое смятение, но не пугайтесь. Переоценка ценностей – это нормально.

Любовь

Хорошая неделя для любви. Свободные представители знака могут завязать перспективное романтическое знакомство, а те, кто в паре, сможет улучшить и укрепить отношения.

Финансы

Вы сумеете добиться повышения в карьере или прибавки к зарплате, если не позволите эмоциям одержать верх.

Здоровье

На прошлой неделе многие взялись за себя. Важно не бросать начатое: продолжайте следить за питанием, тренировками или лечением – для хороших стойких результатов нужно время.

Овен

Овны любят поставить себе несколько великих целей сразу и идти к ним одновременно. Есть вероятность, что вы все-таки переоценили свои силы, не стоит гнаться за пятью зайцами, неделя для этого неподходящая. Сейчас хорошо заниматься бытовыми делами, рутиной. Переключитесь на них.

Телец

На этой неделе Тельцам предстоит непростая задача в личной жизни. Если вы поссорились и не планируете расставаться, ссору надо погасить. Иначе она перерастет долгоиграющий конфликт, который плохо закончится. Сделайте все, чтобы в отношениях наступила гармония, и тогда весь оставшийся июнь вы будете купаться в любви.

Рак

Раздражительность прошлой недели будет понемногу отпускать Раков. Вы погрузитесь больше в изучение собственных эмоций и можете сделать несколько интересных открытий о себе. Во второй половине недели вы почувствуете прилив сил и хорошего настроения. Это отличный повод пересмотреть приоритеты и поставить новые актуальные цели.

Лев

Львам предстоит импровизировать и быстро подстраиваться под стремительно меняющуюся ситуацию. В первую очередь это касается, конечно, работы. Есть вероятность совершить скачок вверх по карьерной лестнице, и для этого потребуется повысить свою квалификацию и профессионализм.

Дева

У Дев на работе наступает сомнительное время, когда шанс вляпаться в склоки и интриги невероятно велик. Но вам это не надо. И никаких служебных романов. Сохраняйте нейтралитет, будьте сдержаны и дипломатичны. Это позволит вам сохранить репутацию и спокойно разрешить все конфликты.

Весы

Весов переполнит энергия и желание общаться. Это идеальный момент для встреч с друзьями, обсуждения идей и совместного творчества. Не стесняйтесь экспериментировать! Кроме того, все это поможет вам укрепить связи с близкими людьми, понять их чувства и поддержать, получая в ответ их заботу.

Скорпион

Для Скорпионов это неделя выполнения обязательств. Если вы что-то пообещали – нужно выполнить обещание во что бы то ни стало. В противном случае вы можете потерять доверие к себе, а вишенка на этом неприятном торте – на вас еще и обидятся. Поэтому выполняйте обязательства – и рабочие, и домашние. И все будет хорошо.

Стрелец

Стрельцам стоит почаще вспоминать расхожую фразу: «Вы хотите быть правыми или счастливыми?». Выбирайте второе, не прогадаете. Для этого нужно меньше контролировать и критиковать близких, даже если вы не в восторге от их решений. Прислушивайтесь к их мнению, интересуйтесь их жизнью, будьте внимательны к их чувствам.

Козерог

Эта неделя у Козерогов объявляется неделей культурного отдыха и просвещения. Читайте хорошую художественную литературу, посещайте культурные мероприятия, ходите в кино, музеи и театры. А если вы запланировали поездку – это совсем хорошо, это время новых приятных знакомств.

Водолей

Сейчас в жизни Водолеев все решает настрой. Вы способны пройти через любые трудности, чтобы достичь целей, связанных с саморазвитием, профессионализмом и раскрытием талантов. Главное условие успеха – не унывать и быть на позитиве. Тогда вам все будет по плечу.

Рыбы

Рыбы столкнуться с двойственностью этой недели. В вашей голове будут бушевать мечты и творчество, которые упрутся в грубую реальность. Не позволяйте сомнениям и страхам поглотить вас – ваши мечты вполне реализуемы. Сделайте их планами и идите к цели. Вам помогут дисциплина и ответственное отношение к делам.