Астролог Володина назвала 8 мая тяжелым днем

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина в телеграм-канале делает астрологический прогноз на каждый наступивший день. Эксперт объяснят происходящее с точки зрения расположения небесных светил.

Что касается 8 мая, то этот день будет непростым. И вот почему.

«С 10 до 20 часов поток жизни не в ладах с Венерой, а значит на весь день приветствуем беспокойное чувство, когда кажется все не к месту, не ко времени, без радости и особого удовольствия», — написала в телеграм-канале Василиса Володина.

Эксперт призвала не расстраиваться по этому поводу, а использовать собственное недовольство собой как шанс что-то изменить в своей жизни.

Василиса Володина предлагает принести извинения тем, кого вы могли обидеть. Вдохновиться примером чьего-то успеха и попытаться повторить его.

После восьми вечера все может круто поменяться.

«С 20 часов Луну бодрит Марс и вдохновляет на подвиги», — добавила Василиса Володина.

Можно отправиться в спортзал или заняться домашними делами, стоит предпринять и смелые шаги, на которые вы раньше не могли решиться.