Астролог Володина назвала 8 мая тяжелым днем

Василиса Володина сделала прогноз на четверг. Фото: соцсети Василисы Володиной
Астролог Василиса Володина объяснила, почему 8 мая все может не заладиться.
Известный астролог и телеведущая Василиса Володина в телеграм-канале делает астрологический прогноз на каждый наступивший день. Эксперт объяснят происходящее с точки зрения расположения небесных светил.
Что касается 8 мая, то этот день будет непростым. И вот почему.
«С 10 до 20 часов поток жизни не в ладах с Венерой, а значит на весь день приветствуем беспокойное чувство, когда кажется все не к месту, не ко времени, без радости и особого удовольствия», — написала в телеграм-канале Василиса Володина.
Эксперт призвала не расстраиваться по этому поводу, а использовать собственное недовольство собой как шанс что-то изменить в своей жизни.
Василиса Володина предлагает принести извинения тем, кого вы могли обидеть. Вдохновиться примером чьего-то успеха и попытаться повторить его.