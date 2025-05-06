Астролог Володина указала на события 6 мая

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, что 6 мая будет удачным днем практически для всех знаков зодиака. Дело в том, что в шестой день мая Луна ощущает тепло и поддержку Солнца. А это значит, что все задуманное будет идти легко и непринужденно.

День хорош для того, чтобы заниматься дачными делами и всем, что связано в землей.

Те же, кто не любит копаться в земле, стоит уделить внимание творчеству.

«Готовить авторский проект, разрабатывать дизайн собственного бренда, выступать с речью, писать тексты, заниматься декорированием, уделить время любимым хобби или развлечься с детьми в парке аттракционов», — отметила Василиса Володина в телеграм-канале .

Василиса Володина приобрела популярность, благодаря сотрудничеству с программой Первого канала «Давай поженимся!». Астролог появлялась на экранах ТВ практически каждый будний день. Но во время ковида Василиса Володина предпочла покинуть проект, поскольку не хотела принимать участие в съемках, настаивая на том, что будет выходить на связь онлайн.

Сейчас же Василиса Володина вновь сотрудничает с Первым каналом. В качестве соведущей она появляется в выпусках утренней программы «Модный приговор».