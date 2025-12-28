Звездные наряды недели: Юра Борисов с семьей в стиле family look, Немоляева в форме гимназистки и жена Петрова в парче

Уходящая неделя ознаменовалась двумя крупными премьерами фильмов — "Буратино" и второй частью картины "Чебурашка". И эти звездные презентации собрали действительно цвет кинематографии. Ну а наши артисты, выбирая наряды, как всегда, старались не ударить в грязь лицом.
Юра Борисов — ставка на family look
Так, Александр Петров, сыгравший Базилио, пришел на премьеру фильма "Буратино" с женой Викторией. Она облачилась в переливающееся платье малахитового оттенка из парчи с драпировками. На ногах у музы артиста — серебряные туфли-лодочки.
Юра Борисов посетил презентацию картину о приключениях деревянного мальчика с семьей: женой Анной и дочками Акулиной и Марфой. Для выхода в свет они, облачившись во все черное, выбрали стиль family look.
Девочки надели платье-комбинации на тонких бретелях, а супруга Юры — черное платье с прозрачной сеткой в верхней части.
Юра Борисов с семьей. Фото: Global Look Press
Светлана Немоляева в школьной форме прошлых лет
А вот Светлана Немоляева, сыгравшая в картине "Буратино" Тортилу, словно надела школьную форму прошлых лет — черное платье с белым кружевным воротничком, связанным крючком.
Светлана Немоляева. Фото: Global Look Press
Что надели актеры и гости премьеры продолжения "Чебурашки"
Не менее громкой была и премьера второй части фильма "Чебурашка". Напомним, первая серия стала одной из самых кассовых лент в истории нашего кинематографа.
В продолжение картины знаменитый ушастый персонаж доставляет Гене немало хлопот. Сначала он идет в поход в горы вместе с внуком Гены Гришей и девочкой Соней. Ну а потом попадает в такую историю, которая может стоить главным героям жизни…
Вторая часть картины, несмотря, на казалось бы, детскую тему, получилась с философским подтекстом и заставляет задуматься о том, как важно ценить близких.
На премьеру картины пришел исполнитель роли Гены Сергей Гармаш с женой Инной и внуком Павлом. Сам артист надел черный пиджак и синюю рубашку, а его супруга — красное платье с глухим воротником.
Сергей Гармаш с женой и внуком. Фото: Иван Макеев / "Комсомольская правда"
Экранная дочь героя Сергея Гармаша Полина Максимова для выхода в свет выбрала платье жемчужного оттенка из парчи в стиле new look, приталенное и с пышной юбкой.
Полина Максимова. Фото: Иван Макеев / "Комсомольская правда"
Актриса сериала "Папины дочки" Анастасия Сиваева, также посетившая премьеру картины, надела объемные джинсы-трубы и жакет с черным топом. В целом наряд очень симпатичный, хотя немного выбивается из ряда вечерних платьев, которые чаще всего надевают на таких мероприятиях.
Но образ — в стиле самого Чебурашки. Такой же дерзкий и хулиганистый!
Анастасия Сиваева. Фото: Иван Макеев / "Комсомольская правда"
А какой наряд выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!
Читайте также: