Звездные наряды недели: Юра Борисов с семьей в стиле family look, Немоляева в форме гимназистки и жена Петрова в парче

Уходящая неделя ознаменовалась двумя крупными премьерами фильмов — "Буратино" и второй частью картины "Чебурашка". И эти звездные презентации собрали действительно цвет кинематографии. Ну а наши артисты, выбирая наряды, как всегда, старались не ударить в грязь лицом.

Юра Борисов — ставка на family look

Так, Александр Петров, сыгравший Базилио, пришел на премьеру фильма "Буратино" с женой Викторией. Она облачилась в переливающееся платье малахитового оттенка из парчи с драпировками. На ногах у музы артиста — серебряные туфли-лодочки.

Юра Борисов посетил презентацию картину о приключениях деревянного мальчика с семьей: женой Анной и дочками Акулиной и Марфой. Для выхода в свет они, облачившись во все черное, выбрали стиль family look.

Девочки надели платье-комбинации на тонких бретелях, а супруга Юры — черное платье с прозрачной сеткой в верхней части.