Звездные наряды недели: Юра Борисов с семьей в стиле family look, Немоляева в форме гимназистки и жена Петрова в парче

Александр Петров с женой Викторией. Фото: Global Look Press

Какие наряды выбирали звезды на ушедшей неделе.

Содержание

Уходящая неделя ознаменовалась двумя крупными премьерами фильмов — "Буратино" и второй частью картины "Чебурашка". И эти звездные презентации собрали действительно цвет кинематографии. Ну а наши артисты, выбирая наряды, как всегда, старались не ударить в грязь лицом.

Юра Борисов — ставка на family look

Так, Александр Петров, сыгравший Базилио, пришел на премьеру фильма "Буратино" с женой Викторией. Она облачилась в переливающееся платье малахитового оттенка из парчи с драпировками. На ногах у музы артиста — серебряные туфли-лодочки.

Юра Борисов посетил презентацию картину о приключениях деревянного мальчика с семьей: женой Анной и дочками Акулиной и Марфой. Для выхода в свет они, облачившись во все черное, выбрали стиль family look.

Девочки надели платье-комбинации на тонких бретелях, а супруга Юры — черное платье с прозрачной сеткой в верхней части.

Юра Борисов с семьей. Фото: Global Look Press

Светлана Немоляева в школьной форме прошлых лет

А вот Светлана Немоляева, сыгравшая в картине "Буратино" Тортилу, словно надела школьную форму прошлых лет — черное платье с белым кружевным воротничком, связанным крючком.

Светлана Немоляева. Фото: Global Look Press

Что надели актеры и гости премьеры продолжения "Чебурашки"

Не менее громкой была и премьера второй части фильма "Чебурашка". Напомним, первая серия стала одной из самых кассовых лент в истории нашего кинематографа.

В продолжение картины знаменитый ушастый персонаж доставляет Гене немало хлопот. Сначала он идет в поход в горы вместе с внуком Гены Гришей и девочкой Соней. Ну а потом попадает в такую историю, которая может стоить главным героям жизни…

Вторая часть картины, несмотря, на казалось бы, детскую тему, получилась с философским подтекстом и заставляет задуматься о том, как важно ценить близких.

На премьеру картины пришел исполнитель роли Гены Сергей Гармаш с женой Инной и внуком Павлом. Сам артист надел черный пиджак и синюю рубашку, а его супруга — красное платье с глухим воротником.

Сергей Гармаш с женой и внуком. Фото: Иван Макеев / "Комсомольская правда"

Экранная дочь героя Сергея Гармаша Полина Максимова для выхода в свет выбрала платье жемчужного оттенка из парчи в стиле new look, приталенное и с пышной юбкой.

Полина Максимова. Фото: Иван Макеев / "Комсомольская правда"

Актриса сериала "Папины дочки" Анастасия Сиваева, также посетившая премьеру картины, надела объемные джинсы-трубы и жакет с черным топом. В целом наряд очень симпатичный, хотя немного выбивается из ряда вечерних платьев, которые чаще всего надевают на таких мероприятиях.

Но образ — в стиле самого Чебурашки. Такой же дерзкий и хулиганистый!

Анастасия Сиваева. Фото: Иван Макеев / "Комсомольская правда"

А какой наряд выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также