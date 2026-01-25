Звездные наряды недели: Волочкова в платье со страусиными перьями, осужденная Тарасова и Колокольников в черном

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Какие наряды выбирали артисты на ушедшей неделе.

Содержание

Эта неделя была отмечена двумя громкими светскими событиями – юбилеем Анастасии Волочковой и премьерой фильма "Левша". А герои этих мероприятий выбирали образы, чтобы удивить публику.

Анастасия Волочкова в белом платье со страусиными перьями

Анастасия Волочкова отметила свое 50-летие концертом в театре на Цветном бульваре. На свой день рождения артистка пригласила близких друзей: своего коллегу по спектаклю "Одержимость" – танцора Марчела, "русскую Барби"Татьяну Тузову, журналиста Отара Кушанашвили и певца Романа Жукова.

К сожалению, мама и дочь балерины на ее праздник не пришли, но прислали букет белых роз. И, конечно, Анастасия оказалась в центре внимания многочисленной прессы.

К представителям СМИ артистка вышла в приталенном белом платье по фигуре из страусиных перьев.

Анастасия Волочкова. Фото: Михаил Фролов/ "Комсомольская правда"

Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт в черном

В этот же вечер в кинотеатре "Октябрь" проходила премьера фильма "Левша". Впервые после оглашения приговора на светском мероприятии появилась актриса Аглая Тарасова со своей мамой – артисткой Ксенией Раппопорт. Напомним, в конце 2025 года Аглаю приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 200 000 рублей за контрабанду запрещенных веществ.

Для выхода в свет Ксения выбрала строгий черный костюм с жакетом по фигуре. Аглая, так же как и мама, предпочла брючный костюм, с легким топом. В общем, мать и дочь сделали ставку на total black.

Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова. Фото: Геннадий Авраменко

Стильные звездные мужчины: Колокольников, Федотов, Цапник и Гуськов

Исполнитель роли Левши и, кстати, бывший гражданский муж Ксении Раппопорт Юрий Колокольников также появился на мероприятии во всем черном. А его пиджак, откуда выглядывала белая футболка, даже напоминал жакет Ксении.

Нынешняя же супруга Юрия, актриса Вильма Кутавичюте, облачилась в маленькое черное платье.

Юрий Колокольников и Вильма Кутавичюте. Фото: Геннадий Авраменко

Исполнитель роли партнера Левши – офицера Петра Огарева – Федор Федотов пришел на премьеру со своей нынешней избранницей – актрисой Тиной Стойилкович. Она вышла в свет в белом, переливающемся пайетками платье-бодикон.

Федор Федотов и Тина Стойилкович. Фото: Ирина Полярная

Ян Цапник пришел на премьеру в джинсах и черном пиджаке, накинутом на кофту.

Ян Цапник. Фото: Ирина Полярная

А у Алексея Гуськова цвет настроения – синий. Он надел синий пиджак с круглым воротником и джинсы.

Алексей Гуськов. Фото: Ирина Полярная

А какой звездный образ понравился вам? Делитесь в комментариях.

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также