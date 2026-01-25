Звездные наряды недели: Волочкова в платье со страусиными перьями, осужденная Тарасова и Колокольников в черном

Эта неделя была отмечена двумя громкими светскими событиями – юбилеем Анастасии Волочковой и премьерой фильма "Левша". А герои этих мероприятий выбирали образы, чтобы удивить публику.

Анастасия Волочкова в белом платье со страусиными перьями

Анастасия Волочкова отметила свое 50-летие концертом в театре на Цветном бульваре. На свой день рождения артистка пригласила близких друзей: своего коллегу по спектаклю "Одержимость" – танцора Марчела, "русскую Барби"Татьяну Тузову, журналиста Отара Кушанашвили и певца Романа Жукова.

К сожалению, мама и дочь балерины на ее праздник не пришли, но прислали букет белых роз. И, конечно, Анастасия оказалась в центре внимания многочисленной прессы.

К представителям СМИ артистка вышла в приталенном белом платье по фигуре из страусиных перьев.