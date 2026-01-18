Звездные наряды недели: Гордон в платье оттенка переспелой вишни, Диброва в брюках карго и стройная Горбань

В первую рабочую неделе в светской Москве обычно наблюдается затишье. Однако никто не отменял громких телепремьер. 11 января на канале ТНТ стартовало новое реалити-шоу "Выжить в Стамбуле".

В проекте соревнуются две команды: звезды и люди из народа. Однако после одного из испытаний произошла небольшая чехарда. И журналистка Алена Жигалова (Алена Блин) оказалась в народной команде, а кондитер Ирина Шибецкая – в среде селебрити.

Однако кондитер Ирина визуально ничуть не уступает звездным участникам. Она хорошо выглядит, стильно одета и, кстати, даже чем-то напоминает известного блогера Иду Галич.

Ну и Алена, конечно, не отстает от Ирины, которая теоретически заняла ее место в звездной команде. Кстати, давайте посмотрим, как одевались именитые игроки реалити-шоу на уходящей неделе.

Алена Блин и ее погоня за эффектом стройности

Вышеупомянутая Алена Блин пришла на интервью к Светлане Бондарчук в костюме серого цвета в вертикальную полоску, которая, как считается, стройнит любую женщину.

Алену стройнит и вырез в виде мыса на жакете. К тому же эффект стройности достигается с помощью высоких каблуков. В общем, Алена Блин любыми путями маскирует недостатки фигуры – может себе позволить.