Звездные наряды недели: Гордон в платье оттенка переспелой вишни, Диброва в брюках карго и стройная Горбань

В первую рабочую неделе в светской Москве обычно наблюдается затишье. Однако никто не отменял громких телепремьер. 11 января на канале ТНТ стартовало новое реалити-шоу "Выжить в Стамбуле".
В проекте соревнуются две команды: звезды и люди из народа. Однако после одного из испытаний произошла небольшая чехарда. И журналистка Алена Жигалова (Алена Блин) оказалась в народной команде, а кондитер Ирина Шибецкая – в среде селебрити.
Однако кондитер Ирина визуально ничуть не уступает звездным участникам. Она хорошо выглядит, стильно одета и, кстати, даже чем-то напоминает известного блогера Иду Галич.
Ну и Алена, конечно, не отстает от Ирины, которая теоретически заняла ее место в звездной команде. Кстати, давайте посмотрим, как одевались именитые игроки реалити-шоу на уходящей неделе.
Алена Блин и ее погоня за эффектом стройности
Вышеупомянутая Алена Блин пришла на интервью к Светлане Бондарчук в костюме серого цвета в вертикальную полоску, которая, как считается, стройнит любую женщину.
Алену стройнит и вырез в виде мыса на жакете. К тому же эффект стройности достигается с помощью высоких каблуков. В общем, Алена Блин любыми путями маскирует недостатки фигуры – может себе позволить.
Алена Блин. Фото: соцсети
Екатерина Гордон в платье оттенка переспелой вишни
Юрист Екатерина Гордон в своих соцсетях красуется в платье-бодикор из глянцевой кожи по фигуре. У наряда цвет оттенка переспевшей вишни.
Екатерина Гордон. Фото: соцсети
Стройная Мария Горбань в нежно-голубом платье
Телеведущая Мария Горбань в своих соцсетях поделилась кадрами со съемок шоу "Выжить в Стамбуле". На одном из них она предстает в платье припыленного нежно-голубого оттенка с топом из воланов и мини-юбке в виде двухъярусного волана с драпировками.
За спиной у Марии Горбань – мантия, на ногах – босоножки с двумя тонкими перемычками, что визуально удлиняет ноги и делает ведущую более эффектной и воздушной. Кроме того, Мария подобрала сережки в тон босоножкам – и по цвету, и по декору.
Мария Горбань. Фото: соцсети
Полина Диброва в брюках карго
Полина Диброва не участвует в реалити-шоу "Выжить в Стамбуле". Но она принимает участие в другом проекте – "Тайный миллионер", который выходит уже весной на канале СТС.
Но не упомянуть о Полине просто невозможно. Новогодние каникулы она провела в Дубае вместе с Романом Товстиком и двумя сыновьями.
Вообще, возникает ощущение, что жизнь Полины – вечный праздник. То она любуется небоскребами Арабских Эмиратов, то путешествует по африканскому сафари, то едет смотреть северное сияние.
Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: соцсети
На отдыхе в Дубае она запечатлелась вместе с Романом Товстиком в брюках карго оттенка капуччино, коротком топе и джинсовой куртке. На голове Полины – бейсболка, через плечо – сумка кросс-боди в цвет бейсболки. Роман же надел белый спортивный костюм.
