Звездные наряды недели: Валерия в пиджаке оверсайз, Краймбрери в стиле спорт-шик и Серябкина в платье-пиджаке

Валерия. Фото: Евгения Гусева/ "Комсомольская правда"

Какие образы выбирали артисты на ушедшей неделе.

3 марта в эфире "Нового радио" прошла самая добрая музыкальная премия. Мероприятие состоялось в поддержку подопечных фонда Константина Хабенского.

Все собранные средства будут направлены на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга.

Основатель Фонда, Константин Хабенский подчеркнул, что помогать — это просто, особенно когда усилия объединяются. По его словам, каждый может внести свой посильный вклад: будь то денежное пожертвование или даже обращение к своей аудитории в Интернете.

По его мнению, эта премия призвана собрать вместе всех небезразличных людей. Главные задачи мероприятия — оказать реальную помощь подопечным Фонда и создать для каждого зрителя праздник, наполненный положительными эмоциями. Ведь именно с ними, считают в организации, и должна ассоциироваться благотворительность.

Церемония объединила музыкальное шоу и восьмичасовой благотворительный марафон, на котором выступали звезды нашей эстрады.

Они отнеслись к событию со всей ответственностью и таким же образом выбрали и свои наряды.

Севиль в блестящем топе

Например, певица Севиль для появления на премии предпочла блестящий топ-безрукавку и короткую юбку с запахом. В ушах артистки – серьги, на руках кольцо и браслеты, гармонирующие друг с другом.

Севиль. Фото: пресс-служба "Нового радио"

Валерия в пиджаке оверсайз

Певица Валерия надела темный пиджак оверсайз, накинутый на белую футболку, а также джинсовую юбку. Надо сказать, что артистка выглядит очень стильно в этом образе.

Валерия. Фото: пресс-служба "Нового радио"

Мари Краймбрери и ее ставка на спорт-шик

Мари Краймбрери сделала ставку на спорт-шик. Она в спортивном блестящем костюме молочного цвета. Волосы певица убрала в пучок, что сейчас очень модно.

Мари может казаться сексуальной, даже если ее облачить в спальный мешок, как это было в случае с Мэрилин Монро!

Мари Краймбрери. Фото: пресс-служба "Нового радио"

А вот певица Ольга Серябкина появилась перед публикой в черном кашемировом коротком платье - пиджаке. При этом выглядела Ольга очень эффектно!

Ольга Серябкина. Фото: пресс-служба "Нового радио"

А какой образ выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!

