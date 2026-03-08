Звездные наряды недели: Валерия в пиджаке оверсайз, Краймбрери в стиле спорт-шик и Серябкина в платье-пиджаке

3 марта в эфире "Нового радио" прошла самая добрая музыкальная премия. Мероприятие состоялось в поддержку подопечных фонда Константина Хабенского.

Все собранные средства будут направлены на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга.

Основатель Фонда, Константин Хабенский подчеркнул, что помогать — это просто, особенно когда усилия объединяются. По его словам, каждый может внести свой посильный вклад: будь то денежное пожертвование или даже обращение к своей аудитории в Интернете.

По его мнению, эта премия призвана собрать вместе всех небезразличных людей. Главные задачи мероприятия — оказать реальную помощь подопечным Фонда и создать для каждого зрителя праздник, наполненный положительными эмоциями. Ведь именно с ними, считают в организации, и должна ассоциироваться благотворительность.

Церемония объединила музыкальное шоу и восьмичасовой благотворительный марафон, на котором выступали звезды нашей эстрады.

Они отнеслись к событию со всей ответственностью и таким же образом выбрали и свои наряды.

Севиль в блестящем топе

Например, певица Севиль для появления на премии предпочла блестящий топ-безрукавку и короткую юбку с запахом. В ушах артистки – серьги, на руках кольцо и браслеты, гармонирующие друг с другом.