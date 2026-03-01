Звездные наряды недели: Бузова – в шубке Тедди, Алферова в бельевом стиле и Киба в бразильском топе

На этой неделе корреспондент Teleprogramma.org не посещала крупных светских мероприятий. Все-таки неделя была праздничной. Мы поздравляли наших дорогих мужчин с 23 февраля. Однако это не значит, что в жизни звезд ничего не происходит.

Свои приключения они демонстрируют в соцсетях. И для появления там также выбирают подходящие образы.

Ольга Бузова в вельветовом брючном костюме

Например, ведущая Ольга Бузова записала совместный трек "Вельвет" вместе…с актером Никитой Кологривым. И оделась она в соответствии с названием клипа.

На видео видно, что для съемок ролика она выбрала вельветовый брючный костюм с пуговицами цвета спелой брусники. А поверх него на Ольги надета шубка Тедди, на ногах ведущей – угги.