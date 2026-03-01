Звездные наряды недели: Бузова – в шубке Тедди, Алферова в бельевом стиле и Киба в бразильском топе

На этой неделе корреспондент Teleprogramma.org не посещала крупных светских мероприятий. Все-таки неделя была праздничной. Мы поздравляли наших дорогих мужчин с 23 февраля. Однако это не значит, что в жизни звезд ничего не происходит.
Свои приключения они демонстрируют в соцсетях. И для появления там также выбирают подходящие образы.
Ольга Бузова в вельветовом брючном костюме
Например, ведущая Ольга Бузова записала совместный трек "Вельвет" вместе…с актером Никитой Кологривым. И оделась она в соответствии с названием клипа.
На видео видно, что для съемок ролика она выбрала вельветовый брючный костюм с пуговицами цвета спелой брусники. А поверх него на Ольги надета шубка Тедди, на ногах ведущей – угги.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Ксения Алферова в платье в бельевом стиле
Тем временем актриса Ксения Алферова переживает не лучшие времена. Сейчас из всей утюгов звучат новости о женитьбе ее бывшего мужа, актера Егора Бероева на 21-летней актрисе и балерине Анне Панкратовой. Многие отмечают, что Анна похожа на Ксению в молодости.
В своих соцсетях же Ксения Алферова приглашает подписчиков на "Весенние посиделки" - поэтический вечер, где в ее исполнении прозвучат произведения Гумилева, Пастернака, Шолохова, Бальмонта, Маркеса, Набокова и многих других писателей и поэтов.
На Ксении надето платье в бельевом стиле, а поверх него – кардиган.
Ксения Алферова. Фото: соцсети
Аврора Киба в топе и шортах цвета бразильского флага
А вот бывшая невеста певца Григория Лепса даром времени не теряет. Она недолго оправлялась от расставания с артистом. СМИ пишут, что сейчас 20-летняя Аврора закрутила роман с 36-летним долларовым миллионером, одним из племянников президента Азербайджана Рустамом Гаджиевым. Якобы он даже оплатил ее вечеринку в честь своего юбилея, которая оценивается в 30 миллионов рублей.
Также сообщается, что на 14 февраля новый возлюбленный вывез Кибу в Бразилию, где она станцевала на карнавале в Рио-де-Жанейро на знаменитом пляже Копакабана.
По соцсетям Авроры видно, что это правда. На снимке она позирует в коротком топе и шортиках в цветах бразильского флага. Молодости все к лицу!
Аврора Киба. Фото: соцсети
Полина Диброва в спортивном стиле
А модель Полина Диброва как всегда путешествует. На этот раз она отправилась аж в Антарктиду. На фото Полина стоит на борту корабля в джемпере цвета топленого молока, ярко-красной бейсболке и светло-голубых джинсах и смотрит вдаль.
Полина Диброва. Фото: соцсети
А какой из этих образов нравится вам больше всего? Делитесь в комментариях!
Читайте также: