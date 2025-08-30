Звездные наряды недели: невеста Лепса с сумочкой за 300 000 рублей, Синицына — голливудская дива, Алсу со страусиными перьями

Заканчивается последняя летняя неделя. Безусловно, самым крупным событием уходящих семи дней стал фестиваль "Новая волна", проходивший в Казани.
На него съехались самые яркие представители отечественной эстрады. Ну а наши звездные женщины по традиции выгуливали свои наряды.
Алсу со страусиными перьями
Так, Алсу продемонстрировала белое платье с открытыми плечами, которое по зоне декольте отделано страусиными перьями. Такой образ, безусловно, подходит девушкам, не обладающим пятым размером груди.
Ани Лорак в укороченном топе
На фестивале "Новая волна" Ани Лорак выступила в укороченном топе, можно сказать, бра, и брюках с завышенной талией, подчеркнувших ее фигуру. Наряд из переливающейся мерцающей ткани смотрелся очень эффектно.
Ани Лорак на фестивале "Новая волна". Фото: Global Look Press
Аврора Киба с дорогой сумочкой
Невеста Григория Лепса Аврора Киба появилась со своим спутником в кожаном топе и юбке с перфорацией. Под нарядом, по-видимому, надето черное нижнее белье, тоже перфорированное.
Аврора Киба и Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
Для тех, кто в танке... (Шутка.) Перфорация — это изготовление в материале большого количества отверстий. Как шутят специалисты, такая техника создает эффект эксгибиционизма. Ну или в подобных нарядах тело хорошо проветривается. Однако для юной девушки подобные шалости вполне позволительны.
А вот сумка в руках Авроры напоминает сумочку бренда Le Teckle, которая стоит около 300 000 рублей. Но мы можем и ошибаться…
Софья Синицына — голливудская дива 1920-х годов
Интерес журналистов вызвала и премьера сериала "Виноград". Звездой мероприятия стала актриса Софья Синицына — та самая, что родила Павлу Табакову дочь Мию. А еще ей приписывают романы с режиссерами Федором Бондарчуком и Константином Богомоловым.
Софья Синицына. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Для выхода в свет Софья выбрала черное переливающееся платье с глубокой американской проймой. Актриса была одета в стилистике старого Голливуда и напоминала кинодиву 1920-х годов. Такая героиня украсила бы знаменитый фильм Вуди Аллена "Полночь в Париже".
Когда смотришь на артистку, невольно понимаешь, почему именно ее называют разлучницей пары Федор Бондарчук — Паулина Андреева. Однако на премьере сериала Софья опровергла свою причастность к их разрыву. Но Ксении Собчак все же стоило бы поднапрячься…
Зепюр Брутян в комбидрессе
Зепюр Брутян, также посетившая премьеру сериала с супругом Павлом Прилучным, надела топ из полупрозрачной ткани, который дает отсылку к боди. В целом наряд артистки напоминает комбидресс.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org