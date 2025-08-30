Звездные наряды недели: невеста Лепса с сумочкой за 300 000 рублей, Синицына — голливудская дива, Алсу со страусиными перьями

Заканчивается последняя летняя неделя. Безусловно, самым крупным событием уходящих семи дней стал фестиваль "Новая волна", проходивший в Казани.

На него съехались самые яркие представители отечественной эстрады. Ну а наши звездные женщины по традиции выгуливали свои наряды.

Алсу со страусиными перьями

Так, Алсу продемонстрировала белое платье с открытыми плечами, которое по зоне декольте отделано страусиными перьями. Такой образ, безусловно, подходит девушкам, не обладающим пятым размером груди.

Ани Лорак в укороченном топе

На фестивале "Новая волна" Ани Лорак выступила в укороченном топе, можно сказать, бра, и брюках с завышенной талией, подчеркнувших ее фигуру. Наряд из переливающейся мерцающей ткани смотрелся очень эффектно.