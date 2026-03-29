Звездные наряды недели: Галустян с новой пассией в индийском стиле, Диброва в образе гусара и к поцелуям зовущий Фомин

Одним из самых знаковых событий ушедшей недели стала премьера фильма "Королек моей любви". Картина сделала в традициях лучших индийских мелодрам.

В ней рассказывается о противостоянии честного полицейского Рамаша и жесткого бандита Шамара.

Но в итоге они оказываются родными братьями, разлученными в младенчестве. И вдвоем находят виновника в гибели родителей – некоего благотворителя Сандурлая. Теперь они должны объединиться против коварного врага.

Михаил Галустян и его пассия в индийском стиле

На премьере картины артисты старались соответствовать индийской тематике ленты. Большой ажиотаж вызвало появление исполнителя роли Шамара, актера Михаила Галустяна с его нынешней спутницей – 35-летней визажисткой Лилией Киосе.

Наряды Михаила и Лилией были выдержаны в индийском стиле. А наряды этой страны отличаются яркостью, красочностью, и, как правило, выдержаны в одном стиле.

На Михаиле надета рубашка, стилизованная под курту – традиционную индийскую рубаху, только укороченную. На его невесте – наряд, напоминающий сари.

Оба выбрали единую цветовую гамму – черный и золотой цвета, что напоминает family look. Наряды обоих украшены золотой вышивкой. На руках Лилии – браслеты, а держит она небольшую сумку-клатч.

Также визажистка добавила в образ специальное индийское украшение - натх, который соединяет нос и ухо. Проще говоря, кольцо в носу.

Полина Диброва в образе гусара

А вот Полина Диброва в своем наряде напоминала гусара. Полина надела белый брючный костюм с золотой вышивкой.

На светской львице – короткий приталенный жакет с широкими плечами, украшенный декоративным шитьем. В гусарской эстетике такой жакет называется доломан. Пиджак Полины держится на застежках.