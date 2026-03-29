Звездные наряды недели: Галустян с новой пассией в индийском стиле, Диброва в образе гусара и к поцелуям зовущий Фомин

Одним из самых знаковых событий ушедшей недели стала премьера фильма "Королек моей любви". Картина сделала в традициях лучших индийских мелодрам.
В ней рассказывается о противостоянии честного полицейского Рамаша и жесткого бандита Шамара.
Но в итоге они оказываются родными братьями, разлученными в младенчестве. И вдвоем находят виновника в гибели родителей – некоего благотворителя Сандурлая. Теперь они должны объединиться против коварного врага.
Михаил Галустян и его пассия в индийском стиле
На премьере картины артисты старались соответствовать индийской тематике ленты. Большой ажиотаж вызвало появление исполнителя роли Шамара, актера Михаила Галустяна с его нынешней спутницей – 35-летней визажисткой Лилией Киосе.
Наряды Михаила и Лилией были выдержаны в индийском стиле. А наряды этой страны отличаются яркостью, красочностью, и, как правило, выдержаны в одном стиле.
На Михаиле надета рубашка, стилизованная под курту – традиционную индийскую рубаху, только укороченную. На его невесте – наряд, напоминающий сари.
Оба выбрали единую цветовую гамму – черный и золотой цвета, что напоминает family look. Наряды обоих украшены золотой вышивкой. На руках Лилии – браслеты, а держит она небольшую сумку-клатч.
Также визажистка добавила в образ специальное индийское украшение - натх, который соединяет нос и ухо. Проще говоря, кольцо в носу.
Полина Диброва в образе гусара
А вот Полина Диброва в своем наряде напоминала гусара. Полина надела белый брючный костюм с золотой вышивкой.
На светской львице – короткий приталенный жакет с широкими плечами, украшенный декоративным шитьем. В гусарской эстетике такой жакет называется доломан. Пиджак Полины держится на застежках.
Полина Диброва. Фото: пресс-служба канала ТНТ
Ляйсан Утяшева и Павел Воля и ставка на total black
Пара Ляйсан Утяшева и Павел Воля сделали ставку на total black. Павел облачился в рубашку цвета очищенной свеклы, надетую под классический темный пиджак.
Ляйсан же надела ассиметричную куртку-косуху под короткое платье, больше напоминающее baby-doll.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: пресс-служба канала ТНТ
У Натальи Рудовой – агрессивно-сексуальный образ. Так, Наталья надела топ с открытым декольте и очень короткой юбкой, сверху – короткая кожаная курточка.
На ногах – сапоги-ботфорты. Через плечо – сумка-клатч Chanel на цепочке.
Наталья Рудова. Фото: пресс-служба канала ТНТ
Модники Фомин и Дибров
В этот же день глянцевое издание FB представило фотопроект, в рамках которого актеры, певцы, дизайнеры и представители других профессий рассказывали о создании личного бренда. И на этом проекте нашлись свои модники.
Так, на Мите Фомине – рубашка цвета выгоревшей травы, открывающая его грудь, и брюки на поясе. Скорее всего, это наряд отечественного производителя.
Глядя на Митю, невольно на ум приходит фраза: "Весь такой воздушный, к поцелуям зовущий".
Митя Фомин. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
А вот Дмитрий Дибров надел черную рубашку, а сверху – полупиджак-полужилетку. Выглядит Дмитрий очень стильно.
Дмитрий Дибров. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
А какой звездный наряд выбрали бы вы?
