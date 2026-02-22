Звездные наряды недели: Диброва в шортах и ботфортах, Крайнова в образе леопарда и Эрнст в русском стиле

Одним из самых ярких событий ушедшей недели стал пресс-завтрак, посвященный выходу шоу "Тайный миллионер" на канале СТС. На него были приглашены участники проекта.

Поскольку реалити-шоу снималось в Индии, то и мероприятие проходило в индийском ресторане Tandoor, где журналистов и звезд потчевали яствами этой колоритной страны. Надо сказать, что и оделись артисты в соответствии с тематикой реалити-шоу.

Анастасия Крайнова и ее ставка на леопардовый принт

Например, певица, экс-участница группы "Тутси" Анастасия Крайнова сделала ставку на анималистичный принт, который присутствовал во всех деталях ее образа.

Анастасия облачилась в приталенное платье по фигуре, а на плечи накинула легкое пальто. Голову артистка украсила банданой такого же леопардового принта. На ногах Анастасии Крайновой – туфли с перемычкой.