Звездные наряды недели: Диброва в шортах и ботфортах, Крайнова в образе леопарда и Эрнст в русском стиле

Одним из самых ярких событий ушедшей недели стал пресс-завтрак, посвященный выходу шоу "Тайный миллионер" на канале СТС. На него были приглашены участники проекта.
Поскольку реалити-шоу снималось в Индии, то и мероприятие проходило в индийском ресторане Tandoor, где журналистов и звезд потчевали яствами этой колоритной страны. Надо сказать, что и оделись артисты в соответствии с тематикой реалити-шоу.
Анастасия Крайнова и ее ставка на леопардовый принт
Например, певица, экс-участница группы "Тутси" Анастасия Крайнова сделала ставку на анималистичный принт, который присутствовал во всех деталях ее образа.
Анастасия облачилась в приталенное платье по фигуре, а на плечи накинула легкое пальто. Голову артистка украсила банданой такого же леопардового принта. На ногах Анастасии Крайновой – туфли с перемычкой.
Анастасия Крайнова. Фото: телеканал СТС
Полина Диброва – в ассиметричном пиджаке и шортах
Полина Диброва для встречи с коллегами по шоу и журналистами выбрала ассиметричный пиджак, где акцентной деталью стали булавки и цепочки. Под пиджаком – пуловер цвета спелой брусники и короткие шорты.
На ногах Полины – стильные ботфорты. Полина Диброва выглядела очень сексуально в этом образе.
Полина Диброва. Фото: телеканал СТС
Элегантная Елена Драпеко и оригинальная Дарья Лузина
Также на этой неделе в кинотеатре "Октябрь" проходила премьера фильма "Спасти бессмертного".
По сюжету картины после аварии блогер Саша Устинов переносится в 1942 год, где встречает юного бойца. Чтобы вырваться из временной ловушки, ему придется не изменить историю, а гарантировать, что герой не будет забыт.
Военная фантастика "Спасти бессмертного" — драма о памяти и цене жизни, вдохновленная реальной судьбой кыргызстанца Мендыша Омуралиева, погибшего подо Ржевом.
Одним из самых ярких нарядов премьеры стал образ актрисы Дарьи Лузиной, известной по фильмам и сериалам "Не родись красивой", "Чистосердечное признание", "Старушки в бегах". Внимание гостей привлекла ее сумка в форме пластинки.
А сама Дарья облачилась в черный лонгслив, украшенный рядом бус, и длинную серую юбку в полоску.
Дарья Лузина. Фото: пресс-служба фильма "Спасти бессмертного"
Очень элегантно выглядела Депутат Госдумы и актриса, звезда фильма "А зори здесь тихие" Елена Драпеко. Политик предстала в сером юбочном костюме.
Ее пиджак на пуговицах украсил значок с флагом России. Такой образ вполне соответствовал патриотическому духу фильма.
Елена Драпеко. Фото: пресс-служба фильма "Спасти бессмертного"
Софья Эрнст в русском стиле
Также на этой неделе актриса Софья Эрнст наряду с Татьяной Журавлевой презентовала музыкальный лейбл "Исток", который будет заниматься поддержкой артистов, исполняющих фольклорную музыку и придающих ей современное звучание.
Для этого мероприятия Софья выбрала сложносочиненный наряд в русском стиле: сарафан цвета мокрого асфальта, надетый на голубую блузку с цветочным принтом и сверху черный жилет с яркой вышивкой. Очень запоминающийся образ!
Софья Эрнст (на фото слева). Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
А какой из звездных нарядов понравился вам больше всего? Делитесь в комментариях!
