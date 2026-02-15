Звездные наряды недели: Бузова в платье-"кулисах", Серябкина в чулках и Елка в монашеском стиле

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Big Love Show

Какие наряды выбирали звезды на ушедшей неделе.

Содержание

Одним из самых ярких событий недели стал концерт Big love show. Мероприятие, организованное Love Radio, было посвящено Дню всех влюбленных.

А наши артисты как всегда появились перед зрителями и журналистами, что называется, одетыми с иголочки.

Севиль в платье из страусиных перьев

Так, певица, участницы группы Artik и Asti Севиль надела черное ассиметричное платье с подолом из страусиных перьев и высокие кожаные перчатки. И они придали образу артистки какую-то агрессивную сексуальность. На ногах певицы – туфли на высоком каблуке с золотой пряжкой.

Севиль. Фото: пресс-служба Big Love Show

Ольга Серябкина в чулках и перчатках в сеточку

Ольга Серябкина также сделала ставку на эротичность, и как и Севиль, облачилась во все черное. Чулки Ольги оголяют ноги, а ее платье больше напоминает боди.

На шее артистки – чокер и крупные серьги, на руках полупрозрачные перчатки из сетки. В общем, Ольга выбрала несколько будуарный стиль.

Ольга Серябкина. Фото: пресс-служба Big Love Show

Елка в монашеском стиле

Певица Елка на контрасте с вышеупомянутыми коллегами по цеху предстала в белом платье, которое, видимо, намекает на ее чистоту и непорочность. Ее образ вообще напоминает какое-то монашеское одеяние – во многом благодаря манжетам и воротнику-стойке.

Певица Елка. Фото: пресс-служба Big Love Show

Ани Лорак в брючном костюме цвета молодой травы

Ани Лорак вышла в свет в приталенном бархатном брючном костюме цвета свежей травы с золотыми пуговицами на манжетах и широким поясом, который как раз делает акцент на ее талии.

Ани Лорак. Фото: пресс-служба Big Love Show

Ольга Бузова в платье, напоминающем кулисы

А вот Ольга Бузова появилась перед публикой в платье оттенка красного вина из переливающейся ткани. Правда, ее платье немного напоминает штору театральных кулис. Такой эффект создает обилие драпировок на этом наряде.

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Big Love Show

А какой звездный наряд вам нравится больше всего? Пишите в комментариях!

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также