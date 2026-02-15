Звездные наряды недели: Бузова в платье-"кулисах", Серябкина в чулках и Елка в монашеском стиле

Одним из самых ярких событий недели стал концерт Big love show. Мероприятие, организованное Love Radio, было посвящено Дню всех влюбленных.

А наши артисты как всегда появились перед зрителями и журналистами, что называется, одетыми с иголочки.

Севиль в платье из страусиных перьев

Так, певица, участницы группы Artik и Asti Севиль надела черное ассиметричное платье с подолом из страусиных перьев и высокие кожаные перчатки. И они придали образу артистки какую-то агрессивную сексуальность. На ногах певицы – туфли на высоком каблуке с золотой пряжкой.