Звездные наряды недели: Бузова в платье-"кулисах", Серябкина в чулках и Елка в монашеском стиле

Одним из самых ярких событий недели стал концерт Big love show. Мероприятие, организованное Love Radio, было посвящено Дню всех влюбленных.
А наши артисты как всегда появились перед зрителями и журналистами, что называется, одетыми с иголочки.
Севиль в платье из страусиных перьев
Так, певица, участницы группы Artik и Asti Севиль надела черное ассиметричное платье с подолом из страусиных перьев и высокие кожаные перчатки. И они придали образу артистки какую-то агрессивную сексуальность. На ногах певицы – туфли на высоком каблуке с золотой пряжкой.
Севиль. Фото: пресс-служба Big Love Show
Ольга Серябкина в чулках и перчатках в сеточку
Ольга Серябкина также сделала ставку на эротичность, и как и Севиль, облачилась во все черное. Чулки Ольги оголяют ноги, а ее платье больше напоминает боди.
На шее артистки – чокер и крупные серьги, на руках полупрозрачные перчатки из сетки. В общем, Ольга выбрала несколько будуарный стиль.
Ольга Серябкина. Фото: пресс-служба Big Love Show
Елка в монашеском стиле
Певица Елка на контрасте с вышеупомянутыми коллегами по цеху предстала в белом платье, которое, видимо, намекает на ее чистоту и непорочность. Ее образ вообще напоминает какое-то монашеское одеяние – во многом благодаря манжетам и воротнику-стойке.
Певица Елка. Фото: пресс-служба Big Love Show
Ани Лорак в брючном костюме цвета молодой травы
Ани Лорак вышла в свет в приталенном бархатном брючном костюме цвета свежей травы с золотыми пуговицами на манжетах и широким поясом, который как раз делает акцент на ее талии.
Ани Лорак. Фото: пресс-служба Big Love Show
Ольга Бузова в платье, напоминающем кулисы
А вот Ольга Бузова появилась перед публикой в платье оттенка красного вина из переливающейся ткани. Правда, ее платье немного напоминает штору театральных кулис. Такой эффект создает обилие драпировок на этом наряде.
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Big Love Show
А какой звездный наряд вам нравится больше всего? Пишите в комментариях!
Читайте также: