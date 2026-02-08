Звездные наряды недели: Бузова в платье в бельевом стиле, Дибров – лорд и Шкуро в школьной юбке

Ольга Бузова и Владимир Яглыч на премьере фильма "Равиоли Оли". Фото: пресс-служба канала ТНТ

Какие образы выбирали звезды на ушедшей неделе.

Пожалуй, самым ярким событием ушедшей недели стала премьера фильма "Равиоли Оли". Главную роль в ленте сыграла Ольга Бузова. Народу на презентации ленты пришло столько, что яблоку было негде упасть. Ну а звезды подготовились к этому событию со всей ответственностью.

Ольга Бузова и ее красно-черные наряды

Так, сама Ольга, вышедшая на красную дорожку, упаковалась во все красное. У нее наряд цвета спелой брусники из лакированной кожи, декорированный сердечками. Руки Ольга тоже сложила в виде сердечка. Вся блестит!

Ольга Бузова. Фото: телеканал ТНТ

А вот на сцену Ольга Бузова вышла в облегающем полупрозрачном платье на тонких бретелях в бельевом стиле. Сверху она набросила красивый пеньюар.

Эвелина Бледанс решила отличиться и надела на себя грубый наряд из кожи: брюки, куртку оттенка болотной тины и такого же цвета высокие краги.

Эвелина Бледанс. Фото: пресс-служба канала ТНТ

Наташа Королева в стиле спорт-шик

Наташа Королева для выхода в свет выбрала наряд в стиле спорт-шик:брюки с лампасами, топ а ля-олимпийка, а сверху укороченная, мехом отделанная куртка. А поверх олимпийки – цепи в несколько слоев, что смотрится несколько китчево.

Наташа Королева. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Дмитрий Дибров, напоминающий лорда

Дмитрий Дибров, пришедший поддержать Ольгу Бузову, был как всегда элегантен. На нем – черный пиджак, рубашка с отворотами, а под ним жилет, состаренный под патину. В этом образе он напоминает лорда.

Дмитрий Дибров. Фото: пресс-служба канала ТНТ

А вот юмористка Екатерина Шкуро сделала ставку на черное и оделась в стиле 90-х: короткая школьная юбка, укороченная курточка из денима и кружевные колготки.

Екатерина Шкуро. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Филипп Киркоров в любимом бренде

Филипп Киркоров в своем любимом бренде Louis Vuitton с ног до головы: в брюках, жакете и курточке красивого пепельного оттенка.

Филипп Киркоров. Фото: пресс-служба ТНТ

А какой из этих нарядов вам нравится больше всего? Делитесь в комментариях!

