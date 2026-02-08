Звездные наряды недели: Бузова в платье в бельевом стиле, Дибров – лорд и Шкуро в школьной юбке

Пожалуй, самым ярким событием ушедшей недели стала премьера фильма "Равиоли Оли". Главную роль в ленте сыграла Ольга Бузова. Народу на презентации ленты пришло столько, что яблоку было негде упасть. Ну а звезды подготовились к этому событию со всей ответственностью.

Ольга Бузова и ее красно-черные наряды

Так, сама Ольга, вышедшая на красную дорожку, упаковалась во все красное. У нее наряд цвета спелой брусники из лакированной кожи, декорированный сердечками. Руки Ольга тоже сложила в виде сердечка. Вся блестит!