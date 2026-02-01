Звездные наряды недели: Асмус в ассиметричном корсете, Рудова в платье-свитере и элегантная Волкова

Одним из самых ярких событий ушедшей недели стала премьера сериала "Резервация", который выходит в онлайн-кинотеатре KION с 1 февраля. Картина рассказывает об аномальной зоне, где жизнь практически замерла, а попытка выйти из нее может привести к гибели.
Тем не менее, главный герой Сергей Назаров надеется, что у него есть все шансы вытащить из гибельной зоны всю семью.
Сам Денис Шведов, сыгравший Сергея, пришел на премьеру со своей семьей: женой, актрисой Александрой Розовской и двумя детьми. Актер надел красную рубашку, черные джинсы и бейсболку. Его же супруга для выхода в свет выбрала светло-розовое платье с мультяшным принтом.
Денис Шведов с семьей. Фото: Геннадий Авраменко
Екатерина Волкова в костюме цвета слоновой кости
А вот актриса Екатерина Волкова, сыгравшая жену Сергея Тину, предстала в классическом сочетании белого и черного. На ней элегантный костюм цвета слоновой кости с юбкой с разрезом впереди.
Туфли Екатерина подобрала в тон рубашке. А ее золотистый клатч перекликается с декором на этих туфельках.
Екатерина Волкова. Фото: Геннадий Авраменко
Кристина Асмус в ассиметричном корсете
У Кристины Асмус, также посетившей премьеру сериала, сложный наряд: юбка с рубашкой с ассиметричным корсетом на маленьких жемчужных пуговицах и чувственным вырезом.
Кристина Асмус. Фото: Ирина Полярная
Наталья Рудова в свитере-платье
Наталья Рудова для выхода в люди предпочла серый свитер-платье, сверху на ней - черное пальто, сумка Chanel на цепочке. Но надо сказать, что наряд выбран не совсем удачно. Свитер визуально расширяет фигуру Натальи. И иногда даже возникает впечатление, что она ждет ребенка.
Наталья Рудова. Фото: Геннадий Авраменко
Дарья Повереннова сделала ставку на total black. На ней - черная футболка, жакет со слегка заостренными плечами и кожаная сумка кросс-боди. Очень лаконичный образ.
А чтобы придать своему образу большую выразительность, Дарья сделала акцентный яркий макияж. На лацкане ее пиджака – крупная брошь в виде женской фигурки. Такие украшения – нынче в моде!
Дарья Повереннова. Фото: Ирина Полярная
Кабак в кардигане на одной пуговице
Ведущий Тимур Родригез со своей возлюбленной – актрисой Катей Кабак – во всем черном. На Кате – длинный кардиган, застегнутый на одну пуговицу.
Тимур Родригез и Катя Кабак. Фото: Геннадий Авраменко
На Тимуре – черная куртка и брюки.
И, кстати, возникает ощущение, что у них одинаковые ботинки на толстой рифленой подошве.
А какой образ выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!
Читайте также: