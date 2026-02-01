Звездные наряды недели: Асмус в ассиметричном корсете, Рудова в платье-свитере и элегантная Волкова

Одним из самых ярких событий ушедшей недели стала премьера сериала "Резервация", который выходит в онлайн-кинотеатре KION с 1 февраля. Картина рассказывает об аномальной зоне, где жизнь практически замерла, а попытка выйти из нее может привести к гибели.

Тем не менее, главный герой Сергей Назаров надеется, что у него есть все шансы вытащить из гибельной зоны всю семью.

Сам Денис Шведов, сыгравший Сергея, пришел на премьеру со своей семьей: женой, актрисой Александрой Розовской и двумя детьми. Актер надел красную рубашку, черные джинсы и бейсболку. Его же супруга для выхода в свет выбрала светло-розовое платье с мультяшным принтом.