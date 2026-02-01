Звездные наряды недели: Асмус в ассиметричном корсете, Рудова в платье-свитере и элегантная Волкова

Кристина Асмус. Фото: Сергей Петров/ Global Look Press

Какие образы выбирали звезды на ушедшей неделе.

Одним из самых ярких событий ушедшей недели стала премьера сериала "Резервация", который выходит в онлайн-кинотеатре KION с 1 февраля. Картина рассказывает об аномальной зоне, где жизнь практически замерла, а попытка выйти из нее может привести к гибели.

Тем не менее, главный герой Сергей Назаров надеется, что у него есть все шансы вытащить из гибельной зоны всю семью.

Сам Денис Шведов, сыгравший Сергея, пришел на премьеру со своей семьей: женой, актрисой Александрой Розовской и двумя детьми. Актер надел красную рубашку, черные джинсы и бейсболку. Его же супруга для выхода в свет выбрала светло-розовое платье с мультяшным принтом.

Денис Шведов с семьей. Фото: Геннадий Авраменко

Екатерина Волкова в костюме цвета слоновой кости

А вот актриса Екатерина Волкова, сыгравшая жену Сергея Тину, предстала в классическом сочетании белого и черного. На ней элегантный костюм цвета слоновой кости с юбкой с разрезом впереди.

Туфли Екатерина подобрала в тон рубашке. А ее золотистый клатч перекликается с декором на этих туфельках.

Екатерина Волкова. Фото: Геннадий Авраменко

Кристина Асмус в ассиметричном корсете

У Кристины Асмус, также посетившей премьеру сериала, сложный наряд: юбка с рубашкой с ассиметричным корсетом на маленьких жемчужных пуговицах и чувственным вырезом.

Кристина Асмус. Фото: Ирина Полярная

Наталья Рудова в свитере-платье

Наталья Рудова для выхода в люди предпочла серый свитер-платье, сверху на ней - черное пальто, сумка Chanel на цепочке. Но надо сказать, что наряд выбран не совсем удачно. Свитер визуально расширяет фигуру Натальи. И иногда даже возникает впечатление, что она ждет ребенка.

Наталья Рудова. Фото: Геннадий Авраменко

Дарья Повереннова сделала ставку на total black. На ней - черная футболка, жакет со слегка заостренными плечами и кожаная сумка кросс-боди. Очень лаконичный образ.

А чтобы придать своему образу большую выразительность, Дарья сделала акцентный яркий макияж. На лацкане ее пиджака – крупная брошь в виде женской фигурки. Такие украшения – нынче в моде!

Дарья Повереннова. Фото: Ирина Полярная

Кабак в кардигане на одной пуговице

Ведущий Тимур Родригез со своей возлюбленной – актрисой Катей Кабак – во всем черном. На Кате – длинный кардиган, застегнутый на одну пуговицу.

Тимур Родригез и Катя Кабак. Фото: Геннадий Авраменко

На Тимуре – черная куртка и брюки.

И, кстати, возникает ощущение, что у них одинаковые ботинки на толстой рифленой подошве.

А какой образ выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!

