Жюри "Суперстара" разнесло Влада Сташевского: "Люба умерла"

Новый сезон шоу "Суперстар!" на НТВ стартовал с "Битвы сезонов", объединившей прошлых победителей и самых ярких участников. В дебютном выпуске артисты исполняли свои хиты, проверенные временем и любовью публики. Больше всего эмоций вызвало выступление Влада Сташевского.

52-летний артист решил обновить свой классический хит "Любовь здесь больше не живет", превратив его в танцевальный трек. Однако эта интерпретация не нашла поддержки у судейской коллегии. И в итоге Сташевский получил всего лишь три балла. Тогда как несколько других участников набрали максимально возможные восемь баллов.

Сергей Соседов отметил, что Влад Сташевский перерос свой хит

Сергей Соседов отметил, что когда-то Влад Сташевский стал первым на шоу "Cуперстар!", чье исполнение растрогало его до слез. Особенно строгому критику запомнилась интерпретация песни "Облако волос" Жени Белоусова.

Однако нынешнее выступление, по мнению критика, показало, что исполнитель эмоционально перерос свою знаковую песню.

"Она, мне кажется, ушла в прошлое. Прошло уже 32 года" - высказался Сергей Соседов.

Ирина Понаровская также не похвалила артиста. Она объяснила, что, несмотря на трагичный посыл песни об одиночестве, само исполнение оставило ее равнодушной. По ее словам, артисту не хватило дерзости и бунтарского духа, чтобы эмоционально вовлечь зрителя в свой номер.

Лера Кудрявцева также выразила недоумение по поводу веселой хореографии, сопровождавшей данную песню. Лера призвала Сташевского внимательнее вникнуть в смысл собственной композиции.

"Вслушайтесь в слова: "Любовь здесь больше не живет"! — подчеркнула она, также выставив один балл.

"Это история о девушке по имени Люба, которая просто переехала", — парировал Влад.

Стас Пьеха об исполнении Влада Сташевского: "Я устал на половине песни"

Наибольшую строгость при судействе проявил Стас Пьеха.

"Я понял, что девушка Люба умерла, ее нет с нами, это грустно. Простите, но я устал уже на половине песни. Здесь должно быть беспробудное страдание", - отметил артист.

Стас Пьеха признался, что ему не понравилось прочтение композиции Сташевского, и он поставил певцу пшик – то есть 0 баллов.

В ответ на критику Пьехи Влад Сташевский отметил, что песня действительно танцевальная, и что зрители потанцевали дома у телевизоров.

"Вы потом почитаете, что люди вам напишут в комментариях. Ох, напишут!", - сказал Влад Сташевский представителям жюри.

